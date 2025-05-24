JFK–Paris Uçuşuna Biletsiz Binen Yolcu Suçlu Bulundu

Delta Air Lines uçağına bilet ve biniş kartı olmadan giren Svetlana Dali, New York John F. Kennedy Havalimanı’ndan (JFK) Paris’e giden seferde “stowaway” suçundan jüri tarafından mahkûm edildi. Brooklyn federal mahkemesindeki dava sadece üç günde sonuçlandı; salı günü yapılan jüri seçiminin ardından perşembe günü karar açıklandı. Cezanın belirleneceği duruşma tarihi henüz ilan edilmedi.

Olayın kronolojisi

26 Kasım 2024’teki Delta Air Lines 264 sefer sayılı uçuş, yılın en yoğun seyahat döneminde Boeing 767-400ER ile JFK’den 22.40’ta kalkarak ertesi gün 12.00’de Paris’e indi. Güvenlik kameraları, Dali’nin önce personel koridoruna sızarak Air Europa uçuş ekibinin ardına gizlendiğini, ardından kapıda biniş yapan yolcu grubuna dahil olup kontrol noktasından geçtiğini gösterdi.

Kabin ekibi, uçak Paris’e yaklaşırken lavabolar arasında dolaşan kadının isminin yolcu listesinde olmadığını fark edince durumu Fransız polisine bildirdi. Dali inişte gözaltına alındı ve ABD’ye iade edildi.

Güvenlik zafiyeti nasıl aşıldı?

Soruşturma belgelerine göre Dali, güvenlik kontrolünde geri çevrildikten sonra havalimanı personeline ayrılmış şeride yöneldi. Burada kalabalık bir ekip arasında X-ray taramasını geçmeyi başaran Dali, biniş kapısında Delta görevlilerinin dikkatini çekmeden gruba karışarak uçağa girdi.

Savcılık, sanığın daha önce iki ayrı ABD havalimanında da benzer yöntemlerle güvenlik bariyerlerini aştığını ve muhtemelen Miami’ye bir biletsiz uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Mahkeme süreci ve karar

NBC News’in aktardığı bilgilere göre Dali, savcılığın önerdiği anlaşmayı reddederek jüri karşısına çıkmayı tercih etti ve kendi savunmasını yaptı. Duruşmada, sanığın zehirlenme iddialarıyla Fransa’ya gitmek zorunda kaldığını ileri sürdüğü, uçuş sırasında çoğunlukla tuvalette saklandığını söylediği kayda geçti. On iki kişilik jüri, kısa müzakereden sonra Dali’yi “boardingsiz yolcu” suçlamasından suçlu buldu.