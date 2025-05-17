Katowice Havalimanı En Büyük Hangarını Hizmete Açtı

Polonya Katowice Havalimanı, iş ve özel jet yolcuları için tasarlanan yeni genel havacılık hangarıyla Orta Avrupa’nın prestijli havacılık merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir adım attı.

Katowice Wojciech Korfanty Havalimanı, tarihinde ilk kez bu ölçekte bir genel havacılık hangarını hizmete açtı. Apron dört numaranın yakınında, havalimanının güneybatı bölgesine inşa edilen hangar, özel uçak ve iş jetlerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla hayata geçirildi.

Toplam 5.452 metrekare kapalı alana sahip olan yapı, 133 metre genişliğiyle Katowice Havalimanı’ndaki en geniş hangar unvanını kazandı. 41 metre derinlik ve 11 metre yüksekliğiyle de dikkat çeken yapı, çok çeşitli hava araçlarını barındırabilecek kapasitede tasarlandı.

İş Jetleri ve Helikopterler İçin Üç Ayrı Operasyon Alanı

Yeni hangar, A, B ve C kodlu iş jetlerinin yanı sıra helikopterlerin de barındırılabileceği üç ayrı bölümden oluşuyor. Böylece hem iş seyahatlerinde kullanılan jetlere hem de VIP transferlerde tercih edilen helikopterlere hizmet verilebilecek.

İnşaatın ana yüklenicisi PROMUS sp. z o.o. firması oldu. Açılış töreninde, lüks iş jetleri üreticisi Gulfstream Aerospace’e ait özel bir uçak da sergilendi.

GTL S.A., Genel Havacılıkta Bölgesel Liderlik Hedefliyor

Havalimanını yöneten Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (GTL S.A.), bu yatırımı iş havacılığına özel hizmetlerini büyütme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirdi. GTL S.A., Katowice Havalimanı’nı Polonya ve Orta Avrupa genelinde özel uçuşlar için tercih edilen bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda yolculara sunulan ayrıcalıklı hizmetler arasında, terminal içerisinde bulunan iki özel Business Lounge, iki adet Hızlı Geçiş (Fast Track) hattı ve özel yolcu transferleri gibi uygulamalar yer alıyor. GTL S.A.’nın İş Müşteri Departmanı ise özel check-in desteği ve uçakla terminal arasında VIP transfer gibi yüksek standartlı hizmetler sunuyor.

Genel Havacılık Uçuşlarına Özel Yer Hizmetleri Sertifikalı Olarak Sunuluyor

GTL S.A., Genel Havacılık uçuşlarına yönelik yer hizmetleri konusunda gerekli tüm lisans ve yetkilere sahip. Bu sayede Katowice Havalimanı, sadece modern altyapısıyla değil, aynı zamanda operasyonel kapasitesiyle de özel uçuşlar için ideal bir destinasyon haline geliyor.

2025’te Rekor Yolcu Sayısına Ulaşılması Bekleniyor

2024 yılında 6 milyon 390 bin yolcuyu ağırlayan Katowice Havalimanı, 2025 yılında yaklaşık 7 milyon yolcu ile yeni bir yıllık yolcu rekoru kırmayı hedefliyor. Charter uçuşlar konusunda Polonya’nın lider havalimanı olmayı sürdüren tesis, aynı zamanda hava kargo taşımacılığında da ülkenin önde gelen merkezlerinden biri konumunda.

Yolcu ve yük kapasitesindeki bu artış, havalimanının Polonya hava taşımacılığı ağındaki stratejik önemini daha da artırıyor.