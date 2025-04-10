Lufthansa City Airlines, Yeni Airbus A320neo Uçağını Teslim Aldı

Modern filo, artırılmış yolcu konforu ve genişleyen destinasyon listesiyle havayolu, kısa mesafeli uçuşlarda iddiasını güçlendiriyor.

İlk A320neo Teslim Alındı

Lufthansa Group’un en genç havayolu Lufthansa City Airlines, ilk yepyeni Airbus A320neo uçağını teslim alarak filosunu güçlendirdi. “Ingelheim am Rhein” adı verilen ve D-AIJP tescilli uçak, 9 Nisan 2025 tarihinde Hamburg-Finkenwerder tesisinde Lufthansa City Airlines’a teslim edildi. Bu teslimat, şirketin kısa mesafeli operasyonlarını modernize etme hedefi doğrultusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Filoda Modernleşme Süreci Hız Kazandı

Yeni teslim alınan A320neo, şu anda Lufthansa City Airlines filosunda yer alan 4 adet A319 ve 4 adet A320neo uçağa katıldı. 2025 yılı sonuna kadar filonun 15 uçağa ulaşması bekleniyor. Bu sayıya 5 adet A320neo ve 2 adet A320ceo da dahil olacak. 2026 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlanacak 40 adet Airbus A220-300 ile birlikte Lufthansa City Airlines’ın filosu daha da gençleşecek.

Yeni Uçak Mayıs’ta Hizmete Giriyor

D-AIJP tescilli yeni Airbus A320neo, Mayıs 2025’te ticari uçuşlara başlayacak. 180 koltuk kapasitesine sahip olan uçakta, Lufthansa’nın Airspace kabin konsepti bulunuyor. Bu yeni kabin sistemi sayesinde yolcular; daha geniş baş üstü dolapları, ruh haline uygun aydınlatma ve daha konforlu oturma düzeniyle uçuş deneyimini daha keyifli yaşayacak.

2025 Yazında 7 Yeni Rota

Genişleyen filosuyla birlikte Lufthansa City Airlines, 2025 yaz tarifesi kapsamında uçuş ağını da büyütüyor. Yeni eklenen 7 destinasyon şöyle:

Barselona

Paris Charles de Gaulle

Düsseldorf

Roma

Edinburg

Sevilla

Bordo

Bu yeni eklemelerle birlikte Lufthansa City Airlines’ın toplam uçuş noktası sayısı 17’ye ulaştı. Şirketin rota ağını önümüzdeki dönemde daha da genişletmesi bekleniyor.

2026’da Frankfurt Operasyonları Başlıyor

Hâlihazırda Münih Havalimanı merkezli olarak faaliyet gösteren Lufthansa City Airlines, 2026 yılında Frankfurt Havalimanı’nda da faaliyet göstermeye başlayacak. Bu hamleyle havayolu, Lufthansa Group’un Avrupa içi ve uzun mesafe uçuş ağına daha güçlü bir şekilde entegre olacak.

Resmî Açıklama: “Yeni Uçaklar, Ekibimize İlham Veriyor”

Lufthansa City Airlines Genel Müdürü Peter Albers, teslimat sonrası yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Yeni uçağımız, tüm çalışanlarımızın bağlılığı ve mükemmel çalışmaları için daha fazla motivasyon ve teşvik sağlıyor.”

Modern filosu, yolcu konforuna odaklı hizmet anlayışı ve büyüyen destinasyon ağıyla Lufthansa City Airlines, Avrupa’da kısa mesafeli hava yolculuğunun yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.