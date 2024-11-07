Mimar Murat Tabanlıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Evli mi? 

Murat Tabanlıoğlu, ünlü Türk mimar ve Tabanlıoğlu Mimarlık ofisinin kurucusudur. İstanbul’da 1960 yılında dünyaya gelen Tabanlıoğlu, mimarlık dünyasında önemli bir isim olarak tanınmaktadır. Babası, ünlü Türk mimar Hayati Tabanlıoğlu’dur.

Eğitimine İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan Murat Tabanlıoğlu, 1986 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Viyana’da geçirdiği yıllarda Prof. Anton Schweighofer ve Mimar Stanzel’in ofislerinde çalışarak deneyim kazandı. Türkiye’ye döndükten sonra babasıyla birlikte Tabanlıoğlu Mimarlık ofisini kurmuş ve önemli projelere imza atmıştır.

Murat Tabanlıoğlu, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi üniversitelerde mimarlık dersleri vermiştir. Royal Institute of British Architects (RIBA) ve American Institute of Architects (AIA) gibi uluslararası kuruluşların üyeliğine sahiptir. Birçok uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer almış, mimarlık dünyasına katkı sağlamıştır.

Murat Tabanlıoğlu Kaç Yaşında?

Murat Tabanlıoğlu, 1960 doğumlu olup, 2024 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Murat Tabanlıoğlu Evli Mi?

Murat Tabanlıoğlu, 2015 yılında eşi Melkan Gürsel’den boşanmıştır. Şu anda, asistanı Tuba İnan ile birlikte olduğu iddiaları gündemde yer almaktadır.

Murat Tabanlıoğlu Instagram

Murat Tabanlıoğlu’nun Instagram hesabı, @murat.tabanlioglu üzerinden paylaşımlar yapmaktadır.