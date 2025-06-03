Ohio’da Ultralight Uçak Tarlaya Düştü: Pilot Hastaneye Kaldırıldı

Ohio eyaletinde yaşanan ultralight uçak kazasında pilot hafif yaralandı. Olay, Greene County’de bir tarlada meydana geldi.

Ohio Eyalet Karayolu Devriyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Greene County’de bir ultralight uçağın düşmesi sonucu bir kişi hastaneye kaldırıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayı Bahçesinden Gördü: “Uçağın Burun Üzeri Çakıldığını İzledim”

Kazanın görgü tanıklarından Daniel Kirk, olay anında evinin arka bahçesinde oturduğunu söyledi. Uçağın tarlaya burun üstü düştüğünü gören Kirk, hemen olay yerine koştuğunu anlattı:

“Evim buraya yaklaşık 300 metre mesafede. Koşarak geldim. Uçağa vardığımda nelerle karşılaşacağımı bilmiyordum.”

Kirk, olay yerine ulaştığında pilotun oğlu ve komşusunun da orada olduğunu belirtti. 9-1-1’i aradığını ve kazadan sonra üçüncü kişi olarak olay yerine ulaştığını ifade etti:

“Şansımıza, pilot bilinci yerinde şekilde bizimle konuşuyordu. Uçağı dikkatlice üzerinden çevirdik, onu sakinleştirdik ve sağlık ekipleri gelene kadar yanında kaldık.”

Pilotun Oğlu: “Babam Emekli ve Hobi Amaçlı Uçuyor”

Pilotun oğlu, News Center 7’ye yaptığı açıklamada, babasının emekli olduğunu ve hobi amaçlı ultralight uçak kullandığını söyledi. Bu uçağı ilk kez uçurduğunu ancak daha önce de benzer bir kazaya karıştığını belirtti.

“Bu uçakla ilk uçuşuydu ama daha önce de bir ultralight kazası geçirmişti. Daha kötü olmasından endişelendim,” dedi.

Oğlu ayrıca, babasının pilot lisansına sahip olmadığını da ifade etti. Yetkililer ise ultralight uçakların ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından araç olarak sınıflandırıldığını ve bu tür uçuşlar için pilot lisansı gerekmediğini açıkladı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Ohio Eyalet Karayolu Devriyesi, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, uçağın neden düştüğüne dair henüz net bir bilgi paylaşmadı.

Kazanın ardından pilot, Miami Valley Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan kontroller sonucunda sadece hafif yaralandığı belirtildi.

Daniel Kirk ise olayın sıradan bir yaz akşamı için oldukça beklenmedik olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Bir yaz akşamında böyle bir şey beklemezdim, gerçekten şaşırtıcıydı.