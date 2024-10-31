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Bengü
Genel

Şarkıcı Bengü’nün 6 yıllık Evliliği Tek Celsede Bitti: Sebep İhanet mi?

Kerim Güler
31 Ekim 20240

Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Ancak son zamanlarda çiftin evliliklerinde sorun yaşadıkları ve boşanacakları söylentileri gündemdeydi.

Sessizliğini koruyan çift, bugün Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin altı yıllık evlilikleri tek celsede sona ererken, çocukların velayeti anne Bengü’ye verildi.

Sessiz Kalınan Kriz İddiaları

Bengü ve Selim Selimoğlu’nun bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı konuşuluyordu. 2018 yılında nikah masasına oturan çiftin, çocukları Zeynep ve Selim ile mutlu bir aile tablosu sergilediği biliniyordu. Ancak boşanma kararı öncesi yaşanan kriz iddialarına ilişkin çift herhangi bir açıklama yapmamış, sessizliğini korumuştu.

Boşanmanın Ardından Bengü’den İlk Açıklama

Beykoz Adliyesi’nde gerçekleşen boşanmanın ardından Bengü, sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, fikir ayrılıklarını çözemedikleri için evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını belirterek, “İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını, çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Çift, bu süreçte aile mahremiyetine saygı gösterilmesi konusunda da herkese teşekkür etti.

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