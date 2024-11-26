Servet Yardımcı hangi takımı tutuyor?

Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957’de Rize’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Londra Başkent Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Yardımcı, aile şirketlerinde inşaat ve sanayi sektörlerinde önemli pozisyonlarda görev almıştır. İş dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Yardımcı, spor yöneticiliği alanında da kariyerine güçlü bir şekilde devam etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kariyeri

Spor yöneticiliği yolculuğuna 2008 yılında TFF Yönetim Kurulu’na girerek başlayan Servet Yardımcı, bu alanda birçok önemli görev üstlenmiştir. Hasan Doğan’ın başkanlığı döneminde yönetim kurulu üyesi olarak başlayan Yardımcı, daha sonra Mahmut Özgener başkanlığında Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Mehmet Ali Aydınlar döneminde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Yardımcı, 2012 yılında Yıldırım Demirören başkanlığında 1. Başkan Vekili olarak atanmıştır. Nihat Özdemir’in başkanlığı döneminde de bu görevine devam eden Yardımcı, TFF içindeki deneyimi ve bilgi birikimiyle dikkat çekmiştir.

UEFA Yönetim Kurulu Üyeliği

Servet Yardımcı, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da önemli başarılara imza atmıştır. 2017 yılında UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Yardımcı, 2021 yılında bu göreve yeniden layık görülmüştür. Özellikle Türkiye’nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık süreçlerinde aktif bir rol üstlenerek ülke futboluna katkıda bulunmuştur.

Servet Yardımcı Evli Mi, Hangi Takımlı?

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olan Servet Yardımcı, özel hayatında da mutlu bir aile yaşamı sürdürmektedir. Evli olan Yardımcı’nın iki çocuğu bulunmaktadır.