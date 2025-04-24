Silivri Depremi Sonrası Bayraktar AKINCI ve TB2 İstanbul Semalarında

İstanbul’un Silivri açıklarında saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları (İHA) acil durum koordinasyonuna destek için havalandı. Çorlu ve Keşan’daki üslerden kalkan Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 İHA’lar, İstanbul semalarında görev uçuşları gerçekleştirdi.

AKINCI ve TB2 İHA’lar Hızla Harekete Geçti

Deprem sonrası koordinasyon çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Baykar’ın uçuş testleri ve eğitimlerde kullandığı bir adet Bayraktar AKINCI TİHA ile iki adet Bayraktar TB2 İHA devreye alındı. Çorlu’dan havalanan AKINCI TİHA “KAYI01”, Keşan merkezinden kalkan TB2’ler ise “BAYKAR01” ve “T464” uçuş kodlarıyla görev uçuşlarına başladı.

Görev Uçuşları Havacılık Uygulamalarından Takip Edildi

İnsansız hava araçlarının uçuşları, havacılıkla ilgili uygulamalar üzerinden anlık olarak takip edildi. Görev kapsamında İstanbul genelinde durumsal farkındalık sağlamak ve olası ihtiyaçları belirlemek amacıyla uçuşlar sürdürülürken, Baykar’ın teknoloji altyapısı sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde görüntü aktarımı sağlandı.

Baykar Teknolojisi Deprem Koordinasyonunda Önemli Rol Oynadı

Baykar’ın yerli ve milli olarak geliştirdiği AKINCI TİHA ve TB2 İHA sistemleri, yalnızca askeri görevlerde değil, afet durumlarında da aktif rol alıyor.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin hemen ardından yapılan bu uçuşlar, hava destekli koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu.