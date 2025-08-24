Sonbaharda Tatil Planı Yapanlara Müjde! SunExpress Uçuşları Artırdı

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, DACH bölgesinden (Almanya, Avusturya, İsviçre) Türkiye’nin tatil bölgelerine yönelik uçuşlarını sonbahar döneminde yoğunlaştırma kararı aldı.

Havayolu şirketi, yalnızca Ekim ayında Antalya, İzmir, Bodrum ve Dalaman’a toplam 1,1 milyon koltuk sunacağını açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir artış anlamına geliyor.

Almanya’dan Türkiye’nin Tatil Noktalarına Ek Seferler

Artırılan kapasite kapsamında özellikle Almanya’daki bazı şehirlerden Türkiye’nin turistik merkezlerine düzenlenecek ek seferler dikkat çekiyor. Dresden ve Erfurt’tan Antalya’ya her gün 2 sefer düzenlenecek. Berlin’den Dalaman’a haftada 4, Düsseldorf’tan Dalaman’a haftada 8, Köln/Bonn’dan Dalaman’a haftada 4 ve Stuttgart’tan Dalaman’a haftada 4 uçuş planlandı.

Bu ek seferlerle birlikte Almanya’nın farklı bölgelerinden Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarına ulaşım imkânı daha da kolaylaşacak. Özellikle Antalya ve Muğla kıyıları, yaz sezonu sonrasında da Avrupalı turistler için cazibesini korumaya devam ediyor. SunExpress’in bu adımıyla birlikte sonbahar döneminde Türkiye’ye yönelik tatil planları yapan yolcular için daha fazla seçenek oluşmuş olacak.

Kasım Ortasına Kadar Devam Edecek

SunExpress’in açıklamasına göre, genişletilen uçuş programı yalnızca Ekim ayıyla sınırlı kalmayacak. Havayolu şirketi, Kasım ortasına kadar ek seferlerin süreceğini bildirdi. Böylece tatil sezonunu yaz aylarıyla sınırlamayan ve sonbaharda Türkiye’nin sunduğu kültürel, doğal ve sportif aktivitelerden yararlanmak isteyen yolcular için ulaşım seçenekleri artırılmış olacak.

Şirket, bu adımı Türkiye’de sonbahar döneminde artan turizm talebine yanıt verebilmek için attığını belirtti. Özellikle yürüyüş, bisiklet, doğa keşifleri, tarihi gezi turları ve gastronomi etkinliklerinin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz destinasyonlarında sonbahar aylarında da turist hareketliliği sürüyor. Havayolu, bu potansiyeli desteklemek amacıyla uçuş sayısını artırarak hem turizm sektörüne katkı sağlamayı hem de yolculara daha geniş seyahat imkânı sunmayı hedefliyor.

Türkiye’nin başlıca tatil merkezleri olan Antalya, İzmir, Bodrum ve Dalaman, yılın dört mevsimi farklı etkinlikleriyle öne çıkıyor. SunExpress’in kapasite artırımı, hem Avrupa’dan gelen turistlerin taleplerine cevap verecek hem de turizm sezonunun yıl boyunca canlı kalmasına katkıda bulunacak.