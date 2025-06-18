SunExpress’ten İngiltere Çıkışlı Dev Hamle: 10 Bin Yeni Koltuk

SunExpress, 2025 yaz sezonunda Türkiye’ye olan uçuş kapasitesini artırıyor. Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan havayolu şirketi, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yönelik artan turistik talebe yanıt veriyor. Yeni kapasite düzenlemesiyle beş farklı rotada toplam 10 bin ek koltuk sunulacak.

Ek Koltuklar Hangi Hattı Kapsıyor?

Ağustos ve Ekim ayları arasında geçerli olacak kapasite artışı; Londra Gatwick, Londra Stansted, Bristol ve Birmingham’dan Antalya’ya yapılan uçuşları kapsıyor. Ayrıca Edinburgh’tan Dalaman’a gerçekleştirilen seferlerde de koltuk sayısı artırılıyor.

Türkiye’nin güney kıyılarında yer alan Antalya ve Dalaman, doğal güzellikleri ve zengin turistik imkanlarıyla dikkat çekiyor. İngiltere’den gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu bölgeler, deniz ve güneşin yanı sıra kültürel miras ve gastronomi alanlarında da çeşitli deneyimler sunuyor.

Türkiye’nin Tatil Bölgelerine Erişim Kolaylaşıyor

SunExpress

SunExpress, artan kapasite ile Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye erişimi daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. Tatil bölgelerine ulaşımın rahatlaması, özellikle yaz sezonunda seyahat etmeyi planlayanlar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

SunExpress’in geniş uçuş ağı, kültür, tarih, spor ve doğa temalı seyahat planlayan yolcular için farklı seçenekler sunuyor. Havayolu, 85 uçaktan oluşan filosuyla 35 ülkede 237 noktaya direkt sefer düzenliyor.

17 Milyon Yolcu Hedefi

2025 yaz sezonuna yönelik planlamalarında hız kesmeyen SunExpress, yıl boyunca yaklaşık 17 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Havayolu şirketi, bu büyüme stratejisi ile Türkiye turizmine önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.