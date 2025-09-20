THY Teknik AŞ, Citilink ile Çok Yıllı Bakım Anlaşması İmzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, havacılık sektöründe dikkat çeken yeni bir iş birliğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Endonezyalı Citilink hava yolu şirketinin filosunda yer alan “Airbus A320” tipindeki uçakların iniş takımlarının bakım hizmetleri için çok yıllı bir anlaşma gerçekleştirildi. THY Teknik AŞ’nin Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmeyi amaçladığı bu hamle, şirketin uluslararası pazarda hızlı bir şekilde büyüme stratejisini de gözler önüne seriyor.

Bu anlaşmayla birlikte, Citilink filosundaki hem “A320 neo” hem de “A320 ceo” uçakları, THY Teknik AŞ’nin uzman ekipleri tarafından yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla bakım hizmetine kavuşacak. Şirket yetkilileri, bu anlaşmanın uzun vadeli bir iş birliği anlamına geldiğini ve Asya-Pasifik bölgesinde THY Teknik AŞ’nin etkinliğini artıracağını vurguladı.

Bakım Anlaşmasının Detayları ve Amaçları

THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, “İniş takımı bakımında Citilink’in çözüm ortağı olarak bizi tercih etmesi, uzman ekiplerimizin yetkinliğini ortaya koyuyor. Bu iş birliği, uçakların güvenliğini maksimum düzeyde sağlarken operasyonel etkinliği de artıracak” ifadelerini kullandı.

Açıklamalara göre, anlaşma sadece teknik bakım hizmetlerini kapsamakla kalmıyor; aynı zamanda THY Teknik AŞ’nin bakım hizmetleri kapsamındaki bilgi birikimi ve lojistik altyapısı da Citilink filosu için devreye alınacak. Böylece uçakların periyodik bakımları planlandığı şekilde gerçekleştirilecek ve hava yolu şirketinin operasyonel sürekliliği güvence altına alınacak.

Uzmanlar, bu tür bakım anlaşmalarının havacılık sektöründe giderek önem kazandığını belirtiyor. Özellikle Asya-Pasifik gibi hızlı büyüyen pazarlarda, güvenilir bakım hizmeti sunan şirketler rekabet avantajı elde ediyor. THY Teknik AŞ’nin Citilink ile gerçekleştirdiği anlaşma, bu stratejik konumlandırmanın somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Pazardaki Etki ve Gelecek Perspektifi

THY Teknik AŞ, bu anlaşma ile Asya-Pasifik bölgesindeki pazar payını artırmayı hedefliyor. Şirket yetkilileri, önümüzdeki yıllarda bu tür çok yıllı bakım anlaşmalarının diğer havayolu şirketleri ile de genişletilebileceğini ifade ediyor. Böylece Türk Hava Yolları’nın teknik hizmetler alanındaki marka gücü ve uluslararası itibarı güçlenmiş olacak.

Bu gelişmeler ışığında, havacılık sektöründeki iş birliği trendlerinin de önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor. Özellikle bakım ve operasyonel hizmetlerde güvenilir ve tecrübeli şirketlerle çalışmak, hava yolu firmaları için kritik bir rekabet avantajı olarak öne çıkıyor.