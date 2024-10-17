THY’den Ordu-Giresun Havalimanı Uçuşlarında Düzenleme

Ordu-Giresun Havalimanı’nda uçuş sayılarının artırılması beklenirken, Türk Hava Yolları (THY) tarafından alınan yeni bir karar, bölge halkında şaşkınlık yarattı.

Kasım ayında yürürlüğe girecek düzenleme ile İstanbul-Ordu/Giresun hattındaki haftalık uçuş sayısı 21’den 17’ye düşürülecek. Bu karar, özellikle kış sezonundaki yolcu talebindeki düşüş ve zorlu hava koşulları göz önünde bulundurularak alındı.

Haftalık Uçuş Sayısı Azaltılıyor

THY’nin kış sezonuna yönelik yeni planlaması doğrultusunda, İstanbul Havalimanı ile Ordu-Giresun Havalimanı arasında haftalık 21 olan uçuş sayısı 17’ye indirilecek.

Bu değişiklik kapsamında Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri üç uçuş yapılacak, Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri ise iki uçuş gerçekleştirilecek. Kış aylarında genellikle yolcu talebinde azalma yaşandığı ve olumsuz hava koşullarının uçuşları etkilediği biliniyor.

Ordu-Giresun Havalimanı 5 Kasım’da Yeniden Açılıyor

Ordu-Giresun Havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanının 5 Kasım’da yeniden hizmete açılması planlanıyor. Bu tarihten itibaren THY’nin uygulamaya koyacağı yeni uçuş düzenlemesi de yürürlüğe girecek.

Havalimanının yeniden açılmasıyla birlikte uçuş sayılarının artıp artmayacağı ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

Kış Sezonuna Özel Düzenleme

THY yetkilileri, bu düzenlemenin kış sezonuna yönelik geçici bir adım olduğunu ve yolcu talebinin artması durumunda uçuş sayılarının tekrar artırılabileceğini belirtiyor. Ancak bu karar, özellikle bölgedeki iş insanları ve sık seyahat eden yolcular arasında soru işaretlerine neden olmuş durumda.

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan daha fazla uçuş bekleyen yolcular, uçuş sayılarının yeniden artmasını umut ediyor.

THY’nin aldığı bu karar, kış sezonunda yolcu sayısındaki dalgalanmalar ve hava koşullarına göre şekillenmiş olsa da, bölgedeki uçuş talebinin nasıl karşılanacağı merak konusu.