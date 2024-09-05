THY’den Yeni Dönem: TKCONNECT ile Seyahat Kolaylaşıyor!

THY, TKCONNECT Programı ile Seyahat Deneyiminde Dev Bir Adım Atıyor… Türk Hava Yolları (THY), seyahat sektöründe müşteri memnuniyetini artırmak ve sektörel yeniliklere öncülük etmek adına TKCONNECT programını hızla büyütüyor.

THY’nin Yeni Dağıtım Yeteneği (NDC) uyumlu bu platformu, global seyahat ağını daha verimli hale getirirken, rezervasyon süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu başarı, Travelfusion, Verteil, DRCT, Mystifly, Nuua, Nuflights ve Theta gibi içerik toplayıcılarla yapılan stratejik işbirlikleri sayesinde mümkün oluyor.

Seyahat Deneyiminde Mükemmellik Arayışı

TKCONNECT programının genişletilmesi, sadece Türk Hava Yolları’nın değil, seyahat acentelerinin ve iş ortaklarının da yararına.

Özel teklifler ve son teknoloji araçlar sayesinde, seyahat acenteleri artık THY’nin uçuş ağlarına ve hizmetlerine daha kolay erişebilecek. Rezervasyon sürecini daha basit hale getiren bu platform, aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ahmet Olmuştur’un dediği gibi, “Bu işbirlikleri, müşterilerimize üstün seyahat çözümleri ve olağanüstü hizmet sunma misyonumuzu yansıtıyor.”

Daha Verimli Bir Seyahat Ekosistemi İçin NDC Teknolojisi

TKCONNECT, NDC teknolojisini benimseyerek seyahat sektörünü dönüştürüyor. Bu teknoloji, seyahat acentelerinin doğrudan havayolu sistemlerine bağlanmasını sağlıyor ve aracı sistemleri ortadan kaldırarak, daha hızlı ve verimli bir rezervasyon süreci sunuyor.

Ahmet Olmuştur, bu noktada stratejik ortaklıkların NDC teknolojisinin benimsenmesinde kritik rol oynadığını ve bu sayede daha bağlantılı bir seyahat ekosisteminin inşa edildiğini vurguluyor.

Türk Hava Yolları’nın Seyahat Acenteleri ile Güç Birliği

THY’nin Travelfusion, Verteil, DRCT, Mystifly, Nuua, Nuflights ve Theta ile yaptığı ortaklıklar, şirketin küresel erişimini artırıyor.

Bu işbirlikleri, yalnızca seyahat acentelerine daha cazip teklifler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın küresel müşteri kitlesine de benzersiz bir deneyim sağlıyor. THY’nin bu stratejik hamlesi, seyahat endüstrisinde yeni standartlar belirlemeye aday.

Gelecekteki Seyahat Trendlerini Belirleyen Adımlar

TKCONNECT, sektörde bir dönüşüm rüzgarı estirirken, seyahat acentelerine sunduğu esneklik ve kolaylık sayesinde daha fazla acentenin bu programı tercih etmesi bekleniyor. Eğer siz de bir seyahat acentesiyseniz veya sık sık seyahat eden biriyseniz, bu yeni işbirliklerinin sunduğu avantajları keşfetmek için THY’nin TKCONNECT programını yakından takip etmelisiniz.