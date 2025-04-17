Uçağın Motoruna Tavşan Girdi, Alev Alan Uçak Acil İniş Yaptı

United Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, motoruna tavşan girmesi sonucu alev aldı ve Denver’e acil iniş yaptı. Olayda yaralanan olmadı.

ABD’nin Colorado eyaletinde Denver-Edmonton seferini gerçekleştiren United Airlines’a ait bir Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarından birine tavşan girmesi nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. 159 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta panik yaşanırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Motor Alev Aldı, Yolcular Panik Yaşadı

United Airlines tarafından gerçekleştirilen seferde, uçağın sağ kanadındaki motordan alevlerin yükseldiği görüldü. Yolcular arasında paniğe neden olan durum, cep telefonlarıyla kaydedildi. O anlarda uçağın içinde çığlıklar yükseldi. Yolculardan Scott Wolff, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir patlama sesi ve ardından şiddetli bir titreme hissettik. Motordan çıkan alevleri görünce herkes panikledi” dedi.

Pilot Acil Durum Çağrısı Yaptı

Uçağın pilotu, alev alan motoru devre dışı bırakarak acil durum çağrısı yaptı. Denver Uluslararası Havalimanı ile irtibata geçen pilot, sağ motora bir tavşanın girdiğini bildirdi. Uçak, kalkıştan yaklaşık 75 dakika sonra Denver’e güvenli bir şekilde acil iniş gerçekleştirdi. Tüm yolcular ve mürettebat kısa sürede tahliye edildi.

Resmi Açıklama: Yaralanan Yok, Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak United Airlines tarafından yapılan ilk açıklamada, “Uçağımız teknik bir arıza nedeniyle Denver’e geri dönmüştür. Tüm yolcular güvenle tahliye edilmiştir, herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Konuyla ilgili teknik ekiplerimiz detaylı inceleme başlatmıştır” denildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve havalimanı yetkilileri, motor arızasına neden olan tavşanın kalkış sırasında piste yakın bir alandan motora girmiş olabileceğini belirtti. Soruşturma süreci devam ediyor.

Tavşanın Motora Girdiği Anlar Kamerada

Olay anı, uçakta bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde uçağın sağ motorundan çıkan alevler net şekilde görülürken, yolcuların yaşadığı panik de dikkat çekti.



