Uçuş Haritası Genişliyor! THY Yeni Noktayı Açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), Libya uçuş ağını genişletti. THY İcra Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Libya’da üçüncü şehir olan Misrata’ya da seferlerin başladığını duyurdu. Böylece Trablus ve Bingazi’nin ardından Misrata da Türk Hava Yolları uçuş listesine eklendi.

Ekşi açıklamasında, “Bugün başlattığımız MISRATA (TK 1145) seferi ile Libya’da Trablus, Bingazi ile birlikte 3 noktaya ulaşmış olduk. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor.” ifadelerini kullandı.

Misrata Seferi Resmen Başladı

Türk Hava Yolları’nın Libya’daki üçüncü noktası olan Misrata uçuşları resmen başladı. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK 1145 sefer sayılı uçakla hayata geçen ilk uçuş, THY’nin Afrika kıtasındaki bağlantılarını güçlendirme hedefinin de bir parçası oldu.

Misrata uçuşlarının başlamasıyla birlikte THY’nin Libya’ya sunduğu uçuş sayısı arttı. Trablus, Bingazi ve Misrata’ya düzenlenen seferler, hem ticaret hem de turizm alanında iki ülke arasındaki etkileşimi artıracak. Düzenli seferlerin hayata geçirilmesiyle yolcular, İstanbul üzerinden çok daha geniş bir uçuş ağına erişebilecek.

THY’nin son yıllarda Afrika kıtasında yürüttüğü genişleme stratejisi kapsamında eklediği yeni destinasyonlar, Türk hava taşımacılığının uluslararası alandaki etkisini pekiştiriyor. Misrata seferleri de bu planın önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

THY’nin Afrika’daki Uçuş Ağı Büyüyor

Türk Hava Yolları, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu şirketi unvanını koruyor. Afrika kıtası, bu genişleme politikasının merkezinde yer alıyor. Libya’da üç noktaya düzenlenen seferlerle birlikte THY’nin bölgedeki varlığı daha da güçlenmiş oldu.

Libya uçuşlarının artırılması, aynı zamanda Türk vatandaşlarının iş ve seyahat imkanlarını kolaylaştırıyor. Bununla birlikte Libya’da yaşayan Türkler ile Türkiye’de yaşayan Libyalılar da seferler sayesinde ülkeleri arasında daha rahat ulaşım sağlayabilecek.

Afrika pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefleyen Türk Hava Yolları, düzenli seferlerle hem iş dünyasına hem de turizme katkı sağlamayı sürdürüyor. Trablus, Bingazi ve Misrata’ya yapılan seferler, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri destekleyecek adımlar arasında görülüyor.

Türk Hava Yolları, filosuna eklediği yeni nesil uçaklarla daha geniş bir hizmet kapasitesine ulaşmış durumda. Misrata uçuşları da bu kapasitenin etkin şekilde kullanılmasına katkı sağlayacak. İstanbul Havalimanı merkezli aktarma sistemiyle yolcular, Misrata’dan Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarına kolayca ulaşabilecek.

THY’nin yeni Misrata seferleri, şirketin “daha fazla ülke, daha fazla şehir” vizyonunun somut örneklerinden biri oldu. Libya’da başlatılan bu yeni uçuş noktası, Türkiye’nin uluslararası hava ulaşımındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.