United Airlines, JetBlue Ortaklığıyla JFK Havalimanı’na Geri Dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen havayolu şirketlerinden United Airlines, JetBlue ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık kapsamında 2027 yılında John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na (JFK) geri dönmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, hem New York hem de Boston çıkışlı bağlantıların genişletilmesini hedefleyen kapsamlı bir iş birliğinin parçası olarak dikkat çekiyor.

JFK’ye Dönüş ve Yeni Uçuş Slotları

United Airlines

United Airlines, yaklaşık 20 yıl aradan sonra JetBlue’nun sağladığı uçuş slotları sayesinde JFK Havalimanı’ndan yedi yeni günlük sefer gerçekleştirme hakkı elde etti. 2022 yılında JFK’den çekilen şirket, bu hamleyle bölgedeki varlığını yeniden güçlendirmeyi planlıyor.

JetBlue, halihazırda JFK’de günde ortalama 180 uçuş gerçekleştiriyor ve havalimanındaki en büyük paydaşlardan biri konumunda. Ortaklık kapsamında JetBlue CEO’su Joanna Geraghty yaptığı açıklamada, “United’ın küresel erişimi, JetBlue’nun Doğu Yakası tatil ağıyla mükemmel şekilde örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

Blue Sky Ortaklığı: Uçuşlar, Sadakat Programı ve Daha Fazlası

İki havayolu şirketinin “Blue Sky” adı altında imzaladığı bu yeni anlaşma ile sadece slot paylaşımı değil, sadakat programları da kapsanıyor. United MileagePlus üyeleri, JetBlue uçuşlarında da millerini kullanabilecek. Aynı şekilde TrueBlue üyeleri için de benzer avantajlar sunulacak.

United Airlines

Newark Liberty Havalimanı’ndaki yoğunluk ve son dönemde yaşanan operasyonel sorunlar nedeniyle alınan bu karar, United Airlines’ın operasyonel esnekliğini artırmayı hedefliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA), yaz sezonunda Newark’ta uçuş sınırlamaları getirdiğini duyurmuştu.

United’ın JFK’den Uçacağı Muhtemel Rotalar

United Airlines, JFK’den başlatacağı yeni uçuş rotalarını henüz resmi olarak açıklamasa da, şirketin ABD’deki büyük merkezlerinden JFK’ye bağlantı sağlaması bekleniyor. Bunlar arasında Washington Dulles (IAD), Chicago O’Hare (ORD), Houston George Bush Intercontinental (IAH), Denver (DEN), Los Angeles (LAX) ve San Francisco (SFO) gibi yüksek hacimli havalimanları yer alabilir.

Yedi günlük uçuş hakkı bulunan United’ın bu hatlardan en yoğun olanlara fazladan frekans eklemesi de gündemde.

JetBlue ve United’dan Bölgesel Uçuşlarda Güç Birliği

Geçmişte JetBlue, benzer bir ortaklığı American Airlines ile denemişti. Ancak bu iş birliği, yargı kararıyla iptal edilmişti. Şimdi ise JetBlue, United Airlines ile yaptığı bu yeni ortaklıkla, özellikle Kuzeydoğu ABD’deki uçuş ağını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Blue Sky anlaşması, sadece New York bölgesiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda JetBlue’nun Boston üzerinden yürüttüğü uçuş ağı da United’ın daha geniş uluslararası destinasyonlarına entegrasyon sağlayacak.

Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

United Airlines’ın JetBlue iş birliğiyle 2027’de JFK’ye dönüşü, sadece iki havayolu arasında değil, ABD havacılık sektöründe de dikkatle izlenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Uçuş ağlarının entegrasyonu, müşteri sadakat programlarının ortak kullanımı ve stratejik slot paylaşımıyla birlikte, yolcular için daha fazla seçenek ve kolaylık sunulacak.

Bu önemli gelişmeyle birlikte, New York merkezli hava trafiğinde yeni bir dönem başlıyor. United Airlines, JetBlue iş birliği sayesinde hem rekabet gücünü artırıyor hem de yolcu deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.