United Airlines’tan Engelleri Kaldıran Hamle

Amerika merkezli havayolu şirketi United Airlines, havacılık sektöründe bir ilke imza atan özel istihdam programını üç yeni büyük havalimanına daha taşıyor.

Şirketin 2019 yılında başlattığı Special Olympics Service Ambassador (SOSA) programı artık Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO) ve Newark (EWR) havalimanlarında da uygulanacak. Bu genişleme kapsamında, 10 yeni Özel Olimpiyatlar sporcusu daha part-time görev alacak. Böylece, şirketin yedi büyük merkezinde toplam 28 özel birey çalışacak.

SOSA programı, zihinsel ve fiziksel engelli bireylere kapsayıcı istihdam olanağı sunarak havayolu sektöründe örnek bir model haline geldi. United, bu adımıyla yalnızca yolcu deneyimini iyileştirmekle kalmıyor; aynı zamanda daha adil ve eşitlikçi bir iş ortamı kurmayı hedefliyor.

Üç Yeni Havalimanında Göreve Başlıyorlar

Program ilk olarak 2019 yılında Chicago O’Hare Havalimanı’nda hayata geçirilmişti. Ardından Houston, Denver ve Washington D.C. merkezlerinde de uygulamaya alındı. Şimdi ise Los Angeles, San Francisco ve Newark’ta yeni ekip arkadaşları göreve başlıyor. SOSA ekibi; yolculara check-in, bagaj teslimi, yön bulma ve dijital araçlarla destek gibi görevlerde yardımcı olacak.

United Airlines Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi ve aynı zamanda Special Olympics yönetim kurulu üyesi olan Toby Enqvist, yeni atama süreci için düzenlenen etkinlikte “SOSA ekibimizle gurur duyuyoruz. Hem yolcularımıza özel bir deneyim sunuyorlar hem de çalışma ortamımızı daha kapsayıcı hale getiriyorlar” açıklamasında bulundu.

Programın tanıtımı için San Francisco’da düzenlenen etkinliğe NFL efsanesi Jerry Rice da katılarak sporculara destek verdi. Bu sembolik katılım, şirketin toplumla bütünleşen bir misyon taşıdığını da ortaya koydu.

Sadece İstihdam Değil, Tam Kapsayıcılık

SOSA programı, United Airlines’ın engelli yolculara yönelik daha geniş kapsamlı kapsayıcılık vizyonunun yalnızca bir parçası. Havayolu, Braille yazılı tabelaları uçak içi alanlara entegre eden ilk ABD’li şirket olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, görme engelli bireyler için geliştirilen yüksek kontrastlı mobil uygulama, ekran okuyucu desteği ve sesli film içerikleri gibi birçok yeniliği hayata geçirdi.

United ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcıları için uçuş rezervasyonu sırasında daha erişilebilir alternatifler sunuyor. Gerekli durumlarda, daha pahalı bir uçuş rezervasyonunun bedelini karşılama gibi uygulamalar da bulunuyor.

Aynı zamanda “Miles on a Mission” kampanyası ile yolcular da bu sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayabiliyor. MileagePlus üyeleri, millerini bağışlayarak Özel Olimpiyatlar sporcularının seyahat ve etkinlik masraflarına destek olabiliyor.

United Airlines’ın kapsayıcı istihdam politikası ve yolcu dostu hizmet anlayışı, yalnızca havacılık alanında değil; tüm hizmet sektörlerinde örnek teşkil etmeye aday görünüyor. SOSA programı, engellerin değil fırsatların konuşulduğu bir gelecek için güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor.