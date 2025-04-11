Washington Reagan Havalimanı’nda İki Uçak Çarpıştı

ABD’nin başkentindeki Reagan Washington Ulusal Havaalanı’nda iki yolcu uçağının taksi yolunda çarpıştığı bildirildi. Uçaklardan birinde en az üç Kongre üyesi bulunuyordu.

Olay Taksi Yolunda Yaşandı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Perşembe günü saat 12:45 civarında meydana gelen çarpışmada, Charleston’a gitmek üzere hazırlanan American Airlines’ın 5490 sefer sayılı Bombardier CRJ 900 tipi uçağının, John F. Kennedy Havalimanı’na gitmek üzere olan Embraer E175 tipi 4522 sefer sayılı başka bir uçağa çarptığını açıkladı. Olay, taksi yolunda kalkış için beklerken meydana geldi.

Yaralanma Bildirilmedi

Yetkililer, çarpışma sonucu herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti. Her iki uçakta da sadece kanatçıklarda sınırlı hasar oluştuğu ifade edildi. American Airlines, iki uçağın da terminale geri döndüğünü ve bakım ekipleri tarafından incelenmek üzere uçuş hizmetinden çıkarıldığını duyurdu.

Uçakta Kongre Üyeleri Bulunuyordu

New Jersey Demokrat Temsilcisi Josh Gottheimer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay anında New York’a gitmek üzere olan uçakta bulunduğunu açıkladı. Gottheimer’a göre uçak, pistte kalkış sırasını beklerken çarpışma meydana geldi. Diğer yolcular arasında en az iki Kongre üyesi daha olduğu bildirildi.

FAA Soruşturma Başlattı

FAA, çarpışmaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Olay, son dönemde Reagan Havalimanı’nda yaşanan güvenlik olaylarının ardından hava trafik kontrol sistemine yönelik yeni düzenlemeleri gündeme getirdi. Geçtiğimiz hafta FAA, havalimanındaki hava trafik kontrol ekibinde yönetim değişikliğine gittiğini ve yeni bir kadro oluşturduğunu açıklamıştı.

Geçmişte Ölümcül Kaza Yaşanmıştı

29 Ocak’ta aynı havalimanında American Airlines’a ait bir bölgesel jetin, bir ordu helikopteri ile çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül bir kaza meydana gelmişti. Bu olayın ardından FAA, Reagan Ulusal Havaalanı’ndaki uçuş güvenliğini daha yakından izlemeye başladı.

Önlemler Artırılıyor

FAA yetkilileri, son çarpışmanın ardından uçuş güvenliğini artırmak amacıyla Reagan’a iniş yapan uçakların varış hızlarının yavaşlatılabileceğini belirtti. Ayrıca, operasyonel süpervizör sayısının altıdan sekize çıkarıldığı ve FAA’nın stres yönetimi ekibinin havalimanındaki personele gizli destek sunmak üzere görevlendirildiği açıklandı.