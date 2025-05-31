Air France Cape Town-Paris Seferlerine Geri Dönüyor

Air France, 15 Aralık 2025’ten itibaren Cape Town Uluslararası Havalimanı (CPT) ile Paris Charles de Gaulle Havalimanı (CDG) arasında gerçekleştireceği sezonluk direkt uçuşlarına yeniden başlıyor. Bu hizmet, 12 Ocak 2026’ya kadar devam edecek.

Günlük Seferlerle Artan Bağlantı

Havayolu, Güney Afrika yaz sezonuna ve Avrupa’nın tatil dönemine denk gelen bu yoğun dönemde Cape Town hattını günlük seferlerle yeniden devreye alıyor. Bu gelişme, hem turizm hem de iş seyahati açısından kıtalar arası bağlantıyı önemli ölçüde güçlendiriyor.

Air France’ın bu adımı, Güney Afrika ile Avrupa ve diğer kıtalar arasındaki stratejik havayolu bağlantılarını artırma taahhüdünün bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uçuş Programı ve Uçakta Üst Düzey Konfor

Yolcular, Cape Town-Paris hattında Airbus A350 ile seyahat edecek. Gelişmiş teknolojiye sahip A350; geniş kabin yapısı, düşük gürültü seviyesi ve iyileştirilmiş hava kalitesiyle uzun mesafeli yolculuklar için ideal koşullar sunuyor.

Uçuş planına göre:

AF0871 sefer sayılı uçuş , Cape Town’dan her sabah 08:50’de kalkacak ve Paris’e yerel saatle 19:20’de varacak.

, Cape Town’dan her sabah 08:50’de kalkacak ve Paris’e yerel saatle 19:20’de varacak. AF0890 sefer sayılı dönüş uçuşu, Paris’ten 18:30’da kalkacak ve ertesi sabah 06:45’te Cape Town’a iniş yapacak.

Bu saatler, hem iş hem de turistik amaçlı seyahat edenler için uygun zaman dilimlerine göre planlandı.

Fransız Misafirperverliği Uçakta

Air France, her seyahat sınıfında sunulan gurme menüler, şarap ve şampanya seçenekleriyle öne çıkıyor. Şirketin sunduğu hizmetler, Fransız zarafetini taşıyan bir seyahat deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Uçak içi hizmetlerde konfor, kalite ve müşteri memnuniyeti tüm yolcular için standart olarak sunuluyor.

Air France-KLM Güney Afrika Temsilcisi Wilson Tauro, Cape Town güzergâhının yeniden başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaz sezonuna özel günlük uçuşların geri dönüşünü “unutulmaz bir seyahat deneyimi” olarak tanımladı.

Stratejik Bağlantılarla Genişleyen Ağ

Cape Town-Paris hattının yeniden devreye alınması, Air France’ın Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’daki geniş uçuş ağına kesintisiz bağlantılar sağlamasını kolaylaştırıyor. Bu gelişme, özellikle Güney Afrikalı yolcular için çok sayıda yeni destinasyona erişim anlamına geliyor.

Aynı zamanda Avrupalı gezginler için de Cape Town’un dünyaca ünlü sahilleri, Masa Dağı ve şarap bölgelerine doğrudan ulaşım imkânı sunuluyor.

Air France-KLM Grubundan Güney Afrika’ya Güçlü Destek

Air France-KLM Grubu, Cape Town’a haftalık 18’e kadar ve Johannesburg’a ek uçuşlarla birlikte toplamda haftada 32 uçuş sunarak Güney Afrika pazarındaki varlığını artırıyor. Bu genişleme, grubun Güney Afrika’ya olan uzun vadeli bağlılığını ve bölgenin turizm potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.

Havayolu, Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA) başta olmak üzere yerel otoritelerle uyum içinde çalışarak uluslararası güvenlik ve hizmet standartlarına tam uygunluk sağlıyor.

Rezervasyonlar Açıldı, Erken Planlama Öneriliyor

2025-2026 yaz sezonu için rezervasyonlar halihazırda açılmış durumda. Yolcuların yoğun dönem nedeniyle müsaitlik durumundan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için erken rezervasyon yapmaları tavsiye ediliyor.

Güney Afrika Turizm Bakanlığı ise, yurt dışından gelen ziyaretçilere vize şartlarını, güncel seyahat uyarılarını ve sağlık yönetmeliklerini kontrol etmeleri yönünde bilgilendirme yapıyor.

Ulusal Kalkınma Hedefleriyle Uyumlu

Sezonluk direkt uçuşların yeniden başlaması, Güney Afrika Ulusal Turizm Sektörü Stratejisi (NTSS) ile doğrudan örtüşüyor. Hava bağlantılarının artırılması; sürdürülebilir turizmi teşvik etme, dış yatırımı artırma ve uluslararası iş birliğini kolaylaştırma açısından kritik rol oynuyor.

Cape Town ile Paris arasındaki bu güçlü havayolu hattı, ülkenin Ulusal Kalkınma Planı (UKP) kapsamındaki ekonomik ve kültürel entegrasyon hedeflerine katkı sunuyor.