Air Sierra Leone Londra Uçuşlarına Başlıyor

Air Sierra Leone, Londra’ya uçuşlar için resmi onayı aldı. IATA kodu YD olan yeni havayolu şirketi, Nisan ayında Freetown’dan Londra Gatwick Havalimanı’na ilk gidiş-dönüş seferini başarıyla tamamladı. Haziran ayı itibarıyla, Ascend Airways iş birliğiyle düzenli uçuşlara başlanacak. Seferlerde Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar kullanılacak.

İngiltere Yasağı Nedeniyle Ortak Operasyon

Sierra Leone merkezli havayolu şirketi, İngiltere’deki kısıtlamalar nedeniyle operasyonlarını doğrudan yürütemiyor. Bu sebeple, uçuşlar bir İngiltere operatörü olan Ascend Airways aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu durum, şirket için maliyetli bir yapı anlamına geliyor. Ancak Air Sierra Leone, bu anlaşmayla Gatwick Havalimanı’nda 2025 yılı itibarıyla faaliyet gösterecek dördüncü havayolu olacak.

Londra’nın En Uzun 737 Rotası Olacak

Freetown–Londra rotası, iki yönlü 2.627 deniz mili (4.865 km) uzunluğuyla dikkat çekiyor. Bu, Londra’dan yapılan en uzun Boeing 737 hizmeti unvanını taşıyacak. Aynı zamanda bu rota, Birleşik Krallık’taki en uzun üçüncü 737 uçuşu olacak. Edinburgh-Toronto ve Edinburgh-Montreal rotaları da sıralamada yer alıyor.

Freetown–Londra Hattı Yüksek Talep Görüyor

Sierra Leone’nin eski bir İngiliz kolonisi olması, Londra’yı ülkenin en yoğun hava trafiğine sahip dış pazarı haline getiriyor. 2024 yılı rezervasyon verilerine göre, yaklaşık 22.000 gidiş-dönüş yolcu Heathrow Havalimanı üzerinden seyahat etti. Yolcuların büyük çoğunluğu Brüksel Havayolları ve Royal Air Maroc’u tercih etti.

Air Sierra Leone’nin sunacağı en düşük ücretler dahi, iki adet 23 kg’lık bagaj hakkı içeriyor. Bu uygulama, özellikle diaspora yolcuları için önemli bir avantaj sağlıyor.

Bilet Fiyatları ve Yolcu Profili

Geçtiğimiz yıl bu pazarda ortalama tek yön bilet fiyatı 877 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, yakıt ek ücretlerini de kapsıyor. Fiyatların yüksekliği, özellikle maden sektörü ve gelişen petrol-gaz endüstrisi kaynaklı iş seyahatlerinden etkileniyor.

İlk Aşamada Yalnızca Londra Uçuşları Planlanıyor

Yeni kurulan bayrak taşıyıcı, ilk etapta sadece Freetown–Londra hattına odaklanacak. Ancak planlamalar arasında, yakın gelecekte Freetown üzerinden Lagos ve diğer Anglofon Afrika şehirlerine bağlantılı uçuşlar sunulması da yer alıyor.

Uçaklar Ascend Airways Tarafından Temin Ediliyor

Air Sierra Leone, uçak ve operasyonel desteği Ascend Airways’den alacak. Şirket, Avia Solutions Group bünyesinde yer alıyor ve daha önce Synergy Aviation olarak biliniyordu. Ascend, ACMI (uçak, mürettebat, bakım ve sigorta) hizmeti sunarak Air Sierra Leone için uçuşları gerçekleştirecek.

Filoda şu an bir adet Boeing 737-800 ve iki adet 737 MAX 8 bulunuyor. Ayrıca, ch-aviation verilerine göre iki yeni 737 MAX 8 uçağının daha filoya katılması bekleniyor.

En Uzun 737 Rotaları Arasında

Haziran 2025 itibarıyla Air Sierra Leone’nin Freetown–Londra hattı, Birleşik Krallık’taki en uzun kesintisiz 737 uçuşu olacak. OAG verilerine göre, şu an en uzun rotalar arasında WestJet’in Edinburgh–Toronto ve Air Canada’nın Edinburgh–Montreal seferleri öne çıkıyor.