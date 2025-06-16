Baykar ile Leonardo İş Birliğinde Tarihi İmza: Yeni Nesil Güdümsüz Sistem

Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo, 55. Paris Havacılık Fuarı kapsamında ortak girişim için imzalarını Paris’te attı. Fransız banliyölerinden Le Bourget’de düzenlenen fuarda, Türk savunma sanayisinin liderlerinden Baykar ile Avrupa’nın önde gelen firmalarından Leonardo, yeni nesil güdümsüz sistemler için ortaklık anlaşmasını resmileştirdi. Bu önemli adımda, Leonardo’nun CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar imza töreninde yan yana yer aldı.

Ortak girişimin amacı, kısa sürede üretime geçecek yeni nesil sistemleri hayata geçirmek ve NATO ile Avrupa pazarında stratejik boşlukları doldurmaktır. İki şirket, faydalı yük sistemlerinin entegrasyonu konusunda ortak çalışmalar başlattı.

Basın toplantısında yapılan açıklamalarda, yıl sonuna kadar İtalyan Donanması’nda bir uçak gemisinde başarılı bir inişin gerçekleştirileceği hedeflendi. Bu girişim, Avrupa pazarında satış yapma hedefiyle teknoloji ve inovasyon alanında yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Teknolojik İş Birliği ve Üretim Planları

Ortak girişim kapsamında, İtalya’da Ronchi dei Legionari dahil olmak üzere 4 farklı lokasyonda üretim faaliyetlerine başlanacağı bildirildi. Yeni makineler için sertifika alım sürecinin 2026 yılı itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Roberto Cingolani, “Baykar ile kısa sürede üretimine başlamayı planladığımız yeni nesil güdümsüz sistemler için ortak girişime imza attık.

Avrupa pazarında satış yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Cingolani, son zamanlarda Baykar tesislerini ziyaret ederek, genç ve dinamik üretim planlarından etkilendiklerini vurguladı. Ziyaret sırasında yüzlerce genç ile karşılaşan Cingolani, Baykar’ın sadece bir tesis değil, adeta bir şehir olduğunu belirtti.

Selçuk Bayraktar ise, Leonardo ile yapılan iş birliğini “harika bir tamamlayıcı ortaklık” olarak nitelendirdi. Bayraktar, İtalyan ortaklarının sahip olduğu teknolojik radar ve faydalı yük sistemlerine dikkat çekti. İki şirket arasında gerçekleştirilen bu anlaşma, hem Avrupa hem de NATO için stratejik bir adım olarak görülüyor. Bayraktar, “Teknoloji alanında küresel güvenliğin sağlanması adına ittifak kurmak önemlidir. İş birliğimiz, çıkar ve hedeflerin uyumlu olduğundan emin olmamızı sağlıyor” dedi.

Küresel Güvenlik ve Gelecek Vizyonu

Basın toplantısında, iki şirketin karşılıklı iş birliği alanlarında araştırmalar yaptığı belirtildi. Baykar TB3 ve AKINCI platformları üzerinde yapılacak çalışmaların yanı sıra, uzay alanında da ortak girişimler için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Bayraktar, “Baykar, Türkiye adına milli teknoloji hamlesi kapsamında İHA alanında dünyada en fazla ülkeyle çalışma gerçekleştiren bir markadır. Bu iş birliğiyle küresel pazarlara daha güçlü bir şekilde açılmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupa ve NATO ülkeleriyle çalışmaların daha da genişleyeceği ve faydalı yük sistemleri üzerinden büyük bir kapasiteye ulaşılacağı vurgulandı.

Ortak girişimin, dünya barışı ve güvenliği açısından da önemli adımlar attığına dikkat çekildi. İki şirket arasındaki iş birliği, teknoloji ve savunma alanında sinerji yaratmayı amaçlıyor. Bayraktar, “Ortaklık kurduğumuz bu girişim, küresel güvenlik alanında da yeni iş birliklerinin habercisidir. Stratejik ittifaklarımızın güçlenmesi, bölgesel güvenliğe olumlu katkılar sağlayacaktır” dedi.

Bu tarihi anlaşma, Baykar ile Leonardo arasında teknolojik tamamlayıcılığı artırarak, yeni nesil güdümsüz sistemlerin üretimine hızlıca geçilmesi yönündeki ortak vizyonu ortaya koydu. İki şirket arasındaki bu stratejik iş birliği, hem Avrupa hem de küresel savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.