Baykar, Yerli Motor TM100 ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Baykar, geliştirdiği yerli motoru TM100’ün ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Keşan’daki test merkezinde gerçekleştirilen uçuş, Bayraktar TB2’nin yeni güç kaynağının sahada nasıl bir performans göstereceğinin önemli bir göstergesi oldu. Bu adımla birlikte Baykar, Türkiye’nin en çok sipariş edilen insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2’nin motorunu da tamamen yerli ve milli hale getirmiş oldu.



TM100, Rotax 912’yi Geride Bırakıyor

Baykar tarafından geliştirilen TM100, Bayraktar TB2’nin motoru olarak kullanılmaya başlandı. Normalde Rotax 912 serisi motorların kullanıldığı TB2’lerde, artık Baykar’ın tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği TM100 motoru devreye girmiş durumda. TM100’ün 100 beygir güç ürettiği tahmin ediliyor. Rotax 912 motorlar ise 4 silindirli içten yanmalı motorlar olup, sivil havacılıkta sıkça kullanılan ve kolayca temin edilebilen motorlardır. Ancak Baykar, yerli motor geliştirme kararıyla sadece performansı artırmayı hedeflemekle kalmadı, aynı zamanda Türk savunma sanayinin bağımsızlığını pekiştirdi.

2024 Hedefi: 20 Adet Üretim, Seri Üretime Geçiş

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yerli motor TM100 hakkında bilgi verirken, 2024 yılı sonuna kadar 20 adetlik bir üretim hedefi koyduklarını belirtmişti. Bu hedefin ardından seri üretime geçilmesi planlanıyor. Bayraktar, “İnandık, birlikte çalıştık, başardık” diyerek bu başarıya ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Baykar TB2’nin Milli Motoru: Stratejik Bir Adım

Baykar, Bayraktar TB2’nin motorunu yerli hale getirmek için uzun bir Ar-Ge süreci yürüttü. Bu süreçte, motor tasarımı ve geliştirilmesi için Anadolu’nun dört bir yanından birçok firma destek verdi. TM100 motorunun, üç yedekli motor kontrol ünitesi, modüler güç grupları ve gelişmiş termal yönetim gibi özelliklerle donatıldığı belirtildi. Baykar, bu motorla dünya çapında kendini kanıtlamış Bayraktar TB2’nin performansını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Tedarik Zinciri Emniyeti ve Yüksek Performans

Bayraktar TB2, sahadaki üstün başarılarıyla dikkat çekiyor ve kendi sınıfında en çok üretilen ve ihraç edilen SİHA oldu. Ancak motorunun yerli olmaması, zaman zaman gündeme gelmişti. Şimdi, TM100 motorunun devreye girmesiyle, Bayraktar TB2’nin tedarik zinciri emniyeti güçlenmiş oldu. Ayrıca, bu gelişme, Baykar’ın yerli motor teknolojilerini geliştirme konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor.

Baykar’a Destek Veren Tedarikçi Firmalar ve Çalışanlar

Baykar, yerli motor TM100’ü tasarlarken, Parsan, Limöz, Estaş, Kanca ve Özgayd gibi önemli firmalardan da destek aldı. Bu projeye katkı veren tüm tedarikçi firmalar ve çalışanlarına teşekkür eden Haluk Bayraktar, motorun ülkeye, millete ve savunma sanayine hayırlı olmasını diledi.

Baykar’ın geliştirdiği TM100 motoru, Bayraktar TB2’nin yerli ve milli savunma sanayindeki önemini bir adım daha ileriye taşıyor. Bu başarı, Türk savunma sanayisinin geleceği için kritik bir adım olarak kayda geçti. TM100 motorunun Bayraktar TB2 ile birlikte kullanılması, sadece Türkiye için değil, dünya çapında da büyük bir öneme sahip olacak. Baykar, yerli ve milli savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.