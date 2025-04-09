Gökyüzünde Dövme Sanatı: Corendon’dan Dünya’da Bir İlk!

Corendon Airlines, 20. yılını sıradan kutlamalarla değil, havacılık ve sanat dünyasını birleştiren eşsiz bir projeyle taçlandırdı. Corendon Dutch Airlines, tamamı dövme motifleriyle süslenmiş ilk yolcu uçağını tanıtarak sektörde çığır açtı. Bu sıra dışı çalışmanın arkasında ise Lady Gaga ve Kurt Cobain gibi yıldızları dövmelediği bilinen ünlü dövme sanatçısı Henk Schiffmacher yer alıyor. Uçak, sanatçının eşi Louise’e ithafen “Sweet Louise” adını taşıyor.

Sanatla kaplı bir gökyüzü yolculuğu

Uçak tasarımı, klasik denizcilik simgelerinden ilham alınarak hazırlandı ve yaklaşık 200 metrekarelik bir dövme alanını kapsıyor. Dövmelerle dolu gövdesiyle “Sweet Louise”, artık sadece bir taşıma aracı değil; aynı zamanda seyahat tutkusuna adanmış bir sanat eseri olarak gökyüzünde süzülüyor. Schiffmacher projeyle ilgili duygularını şöyle dile getiriyor:

“Bu uçak sadece görsel olarak çarpıcı değil; aynı zamanda keşfetme arzumu, yolculuklarda tanıştığım insanları ve kurduğum bağları yansıtıyor. Tasarımdaki her figür, hareketi ve bağlantıyı simgeliyor.”

Bir hayalden gerçeğe dönüşen proje

Bu özgün fikir, Corendon Dutch Airlines CEO’su Günay Uslu ile Schiffmacher arasında geçen samimi bir sohbette doğdu. Schiffmacher’in yıllar önce kurduğu “dövme kaplı bir uçak” hayali, Uslu’nun vizyoner yaklaşımı sayesinde gerçeğe dönüştü. Uslu, bu projeyi şu sözlerle özetliyor:

“20. yılımızda sadece dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda markamızın cesur ve yenilikçi ruhunu yansıtan bir işe imza atmak istedik. Dövme temalı uçak, bizim geçmişimize, yolculuğumuza ve sanatın birleştirici gücüne duyduğumuz saygının göstergesi.”

‘Süreç zorlu ama etkileyiciydi‘

Tasarımın uçağa uygulanma süreci, hem mühendislik hem de sanatsal anlamda büyük bir özen gerektirdi. Tasarımı uçağın aerodinamik yüzeyine uygun şekilde aktarmak, teknik uzmanlar ve sanatçılar arasında yakın bir iş birliği gerektirdi. Uslu, bu detaylı çalışmanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ortaya çıkan iş hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu,” dedi.

Yolculuğun yeni anlamı

Amsterdam’daki Schiphol-East Havalimanı’nda tanıtılan “Sweet Louise”, yakında Corendon’un gözde tatil rotalarında hizmet vermeye başlayacak. Bu uçak, sadece bir taşıma aracı olmanın ötesine geçerek, yolcularına sanatsal bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Peki siz, gökyüzünde bir dövme sanatının parçası olmaya hazır mısınız?

Corendon Airlines’ın bu cesur adımı, hem havacılık hem de sanat dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. “Sweet Louise”, yalnızca bir uçağın değil, bir hayalin ve vizyonun gökyüzüne yansıyan hali olarak tarihe geçiyor.