Uçakta internet devrimi başlıyor! Bedava Wi-Fi müjdesi geldi

İngiltere merkezli hava yolu şirketi Virgin Atlantic, uçuş deneyimini değiştirecek tarihi bir adım attı. Şirket, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren tüm filosunda ücretsiz, yüksek hızlı Starlink Wi-Fi hizmeti sunacağını duyurdu. Böylece Virgin Atlantic, bu hizmeti filoya tamamen entegre edeceğini açıklayan ilk İngiliz hava yolu oldu.

Tüm kabinlerde geçerli olacak bu yeni bağlantı hizmeti sayesinde yolcular, uçuş boyunca kesintisiz internet erişimiyle dizi izleyebilecek, oyun oynayabilecek, canlı yayınlara ulaşabilecek ve işlerini aksatmadan sürdürebilecek. Hizmetin 2027 sonuna kadar tüm uçaklarda aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Yüksek hızlı internet artık gökyüzünde de ücretsiz olacak

Virgin Atlantic’in filosunda bulunan Boeing 787, Airbus A350 ve A330neo tipi uçaklara kurulacak Starlink altyapısı, alçak dünya yörüngesindeki uydu takımı sayesinde yolculara dünya genelinde hızlı ve düşük gecikmeli internet sunacak. Özellikle uzun menzilli uçuşlarda sıkça karşılaşılan bağlantı sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu sistem, uçuş sırasında adeta evdeymiş gibi çevrim içi kalma imkânı tanıyacak.

Yeni Wi-Fi hizmeti Flying Club üyeleri için tamamen ücretsiz olacak. Yolcular ister telefon ister tablet ister dizüstü bilgisayar kullansın, birden fazla cihazda eş zamanlı bağlantı sağlayabilecek. Böylece hem bireysel eğlence hem de iş amaçlı kullanım için güçlü bir dijital altyapı sunulacak.

Diziler, canlı maçlar, internet alışverişi: Hepsi artık mümkün

Virgin Atlantic, yeni hizmetin yalnızca bir bağlantı çözümü değil, aynı zamanda yolculuk deneyimini uçtan uca dönüştüren bir vizyon olduğunu belirtti. Yolcular artık uçuş esnasında istedikleri dizileri yüksek kaliteyle izleyebilecek, çevrim içi oyunlar oynayabilecek, internet alışverişi yapabilecek ya da dünya ile bağlantısını hiç kesmeden çalışabilecek.

Virgin Atlantic’in Deneyim Sorumlusu Siobhan Fitzpatrick, bu dönüşümle ilgili yaptığı açıklamada, “Misafirlerimiz için sürekli yenilik peşindeyiz. Artık uçuş boyunca kesintisiz, sınırsız ve ücretsiz internet bağlantısı sunacağız. Starlink ortaklığı sayesinde gökyüzündeki en iyi bağlantıyı sunmaya hazırız” dedi.

Bu adım, hava yolculuğunda dijitalleşme açısından yeni bir dönemin kapısını aralarken, rekabetin de seyrini değiştirecek gibi görünüyor.

Filonun dönüşümü 2028’de tamamlanacak

Virgin Atlantic geçtiğimiz yıl yedi yeni A330-900neo siparişi vererek 17 milyar dolarlık filo dönüşümünü duyurmuştu. 2028 yılı itibarıyla şirketin filosu toplam 45 yeni nesil uçaktan oluşacak. Bu uçakların 19’u A330-900, 12’si A350-1000 ve 14’ü Boeing 787-9 olacak.

Yeni nesil uçaklar ve Starlink altyapısıyla birlikte Virgin Atlantic, hem teknoloji hem de konfor alanında sektörde öncü olmaya hazırlanıyor. Bu yeniliklerin, özellikle iş seyahatlerinde konfor ve bağlantı arayan yolcuların tercihini etkileyebileceği belirtiliyor.