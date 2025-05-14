United Airlines, 787-9 Uçaklarını Polaris Studio ve Starlink ile Yeniliyor

United Airlines, 2027 yılına kadar teslim alacağı Boeing 787-9 uçaklarıyla uzun menzilli seyahat deneyimini kökten değiştiriyor. Yeni iç tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımıyla dikkat çeken bu uçaklar, premium yolculuk anlayışına yeni bir standart getirecek.

Yeni Teslimatlar Başlıyor: 30 Yeni Uçak 2027’ye Kadar Filoya Katılacak

United Airlines, 2025 sonuna kadar ilk Boeing 787-9 uçağını filosuna katmayı planlıyor. Yeni donanımlı bu ilk uçağın, 2026 yılında San Francisco çıkışlı Singapur ve Londra uçuşlarında kullanılması bekleniyor. 2027’ye kadar ise yaklaşık 30 adet 787-9 modelinin filoya dahil edilmesi hedefleniyor.

Yeni teslim edilecek tüm uçaklar, United Polaris Studio℠ süitleri ve United Elevated iç mekan tasarımıyla donatılacak.

Yüksek Hızlı Starlink Bağlantısı ile Yeni Bir Dönem

Yeni nesil Boeing 787-9 uçaklarında, United MileagePlus üyelerine ücretsiz Starlink internet bağlantısı sunulacak. Bu sistem, okyanus, kutup bölgeleri ve diğer uzak coğrafyalarda dahi kesintisiz ve hızlı internet imkânı sağlayacak. Bu gelişmeyle birlikte, özellikle iş seyahati yapan yolcular için uçuş sırasında internet erişimi standart hale gelecek.

Yeni Kabin Düzeni: Premium Koltuklarda Rekor Artış

Yeni Boeing 787-9 kabin düzeni şu şekilde planlandı:

8 adet United Polaris Studio℠ süiti

56 adet geliştirilmiş United Polaris koltuğu

koltuğu 35 adet United Premium Plus® koltuğu

koltuğu 33 adet United Economy Plus® koltuğu

koltuğu 90 adet United Economy® koltuğu

Toplamda 99 premium koltuk bulunan uçak, ABD’li hava yolları arasında en yüksek premium koltuk oranına sahip olacak. Bu yenilik, hem tek başına seyahat edenler hem de çiftler için konforlu bir uçuş imkânı sunacak.

Polaris Studio Süitleri: Konfor ve Gizliliğin Zirvesi

Yeni Polaris Studio℠ süitleri, mevcut Polaris koltuklara kıyasla %25 daha geniş olacak. Yolcular, 27 inçlik 4K OLED ekran, kablosuz şarj, Bluetooth bağlantısı, özel koltuk kemerli oturma bölmesi, ve kapalı bir alan sağlayan kapılarla seyahat edecek. Ayrıca Saks Fifth Avenue yatak takımları, Meridian kulaklıklar ve Perricone MD bakım setleri de sunulacak.

Geliştirilmiş Polaris ve Premium Plus Kabinleri

Standart Polaris koltuklar artık sürgülü kapılar, 19 inç OLED ekranlar, Bluetooth ve kablosuz şarj gibi özelliklerle yenilendi. Yolcular pencere, orta ya da koridor yönlü koltuklar arasında tercih yapabilecek.

Premium Plus® bölümünde ise kuvars kokteyl masaları, gizlilik panelleri, yumuşak dokulu kaplamalar ve 16 inç OLED ekranlar yer alacak. Ayrıca bu sınıfta ilk kez kablosuz şarj özelliği de sunulacak.

Ekonomi Sınıfında Konfor: Daha Büyük Ekran, Daha Fazla Teknoloji

United Economy® sınıfındaki koltuklar artık 13 inçlik 4K OLED ekranlara sahip olacak. Her koltukta Bluetooth bağlantısı bulunacak ve her sırada 6 adet elektrik prizi yer alacak. Otomatik koltuk eğim sistemi ise uzun uçuşlarda daha rahat bir uyku imkânı sağlayacak.

Yemek ve İçecek Deneyiminde Büyük Yatırım

United Airlines, sadece 2025 yılında yemek ve içecek hizmetlerine 150 milyon dolar yatırım yaptı. Polaris Studio yolcuları, uçuşta Ossetra havyarı, Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé ve özel atıştırmalık kutuları gibi ikramlarla karşılanacak.

Premium Plus® ve Economy sınıfında ise yöresel temalı tapas tabakları, farklı ana yemekler, tatlılar ve ara öğünlerle menüler zenginleştirildi.

Lounge Erişimi ve Özel Hizmetler

United Polaris yolcuları, hava yolunun altı farklı uluslararası lounge’una erişim hakkına sahip olacak. Polaris Studio yolcularına ise ayrıca Global Reception®, öncelikli biniş ve tarmac transferi gibi ekstra hizmetler sunulacak.

Uluslararası Seyahatte Yeni Standartlar Belirleniyor

Bu kapsamlı dönüşüm sayesinde, United Airlines’ın Boeing 787-9 filosu sadece ABD’de değil, küresel ölçekte de yeni bir rekabet standardı yaratabilir. Uluslararası yolcular artık şu avantajları bekleyebilir:

Her kabinde artan lüks ve kişiselleştirme

Okyanus ve uzak bölgelerde yüksek hızlı internet

Gelişmiş yemek ve içecek seçenekleri

Geniş ekranlar ve teknoloji odaklı oturma alanları

Esnek ve konforlu koltuk konfigürasyonları

United’ın bu hamlesi, küresel hava yolu sektöründe premium hizmet yarışını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.