Yapay zekâda tarihi ortaklık! Uçak tamirinde bile artık o karar verecek

Air France-KLM, dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir döneme giriyor. Accenture ve Google Cloud iş birliğiyle kurulan “Yapay Zekâ Fabrikası”, havayolu grubunun tüm operasyonlarını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Paris’te yapılan duyuruda, bu yapay zekâ fabrikasının yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda havacılık sektörünün geleceğini belirleyecek stratejik bir hamle olduğu vurgulandı.

Air France-KLM’nin dijital altyapısı geçtiğimiz aylarda tamamen buluta taşındı. Bu geçişle birlikte, şirket artık generatif yapay zekâ (gen AI) çözümlerini daha hızlı test edebilecek, uyarlayabilecek ve yaygınlaştırabilecek hale geldi.

Yeni sistem sayesinde uçak hasarlarının tespiti ve tamir süreçleri gibi teknik alanlarda bile yapay zekâ destekli kararlar alınabiliyor.

1000’den fazla senaryo tek merkezden yönetilecek

Google Cloud üzerinde çalışan bu yeni yapay zekâ altyapısı, şirketin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek etki potansiyeli taşıyan çözümleri belirlemesini sağlıyor. Accenture’ın yönlendirmesiyle kurulan sistem, farklı birimlerden gelen projelerin ortak bir çatı altında geliştirilmesini ve hızla uygulamaya alınmasını sağlıyor.

Şirket içinde oluşturulan projeler, prototip aşamasından hızlıca test sürecine geçebiliyor ve başarılı olan çözümler tüm operasyon birimlerine entegre ediliyor. Geliştirilen yapay zekâ modelleri sadece müşteri hizmetlerini değil; mühendislik, yer hizmetleri, bakım ve onarım gibi kritik iş alanlarını da kapsıyor.

Air France-KLM, bu sistemle geliştirme süreçlerini %35 daha hızlı hale getirdiklerini açıkladı. Özellikle belge arama, uçak parça hasar analizi, onarım yönlendirme gibi görevlerde “retrieval-augmented generation” sistemleri kullanılıyor. Bu sayede, şirket çalışanları daha doğru kararlar alırken zaman da kazanıyor.

GenAI Days ile çalışanlar da üretken yapay zekâya dahil edildi

Şirketin dijital dönüşüm sürecine sadece yöneticiler değil, tüm çalışanlar da dâhil ediliyor. “GenAI Days” adı verilen özel eğitim etkinliklerinde çalışanlar, gerçek hayattan senaryolarla üretken yapay zekâ sistemlerini nasıl kullanabileceklerini öğreniyor. Bu etkinlikler sonucunda ortaya çıkan bazı fikirler şimdiden şirkete tasarruf ve gelir artışı sağladı.

Accenture, bu iş birliği ile şirketin rekabet gücünü artırmayı, süreçleri sadeleştirerek esneklik kazandırmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflediklerini açıkladı. Google Cloud ise bu ortaklıkla havacılık sektörünün yapay zekâ ile yeniden tasarlandığına dikkat çekti.

Air France-KLM adına açıklama yapan Veri ve Yapay Zekâ Başkanı Julie Pozzi, “Bu sadece teknik bir adım değil, tüm iş yapış biçimimizi yeniden kurmamıza olanak tanıyor. Her yolcu ve her operasyon artık daha kişisel, daha verimli olacak” dedi.