ABD merkezli paylaşımlı çalışma alanı sağlayan şirket WeWork, 19 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla iflas başvurusunda bulundu. Şirket, ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında alacaklı koruması talebiyle iflas başvurusunda bulundu. WeWork, borçlarının yaklaşık yüzde 92’sini elinde tutan kreditörlerin yeniden yapılanma planını onayladı.

WeWork’ün iflas başvurusu dosyasında şirketin varlıklarının yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Özellikle son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılar ve borç ödemelerini kaçırması, şirketin iflas başvurusunu gündeme getirmişti.

WeWork, ekim ayının başında borç ödemelerini aksatmış ve bu durum resmi bir iflas başvurusunu tetiklemişti. Ancak şirket, geçen hafta alacaklılarla geçici olarak borçların bir kısmının ödemesini ertelemek için anlaşma sağladığını açıklamıştı.

WeWork, dünya genelinde 119 şehirde faaliyet gösteriyordu, ancak hisseleri 2023’te yaklaşık yüzde 98,5 oranında değer kaybetmişti. Şirketin piyasa değeri de 44 milyon dolara kadar gerilemişti.

WeWork’e en büyük destekçi olan Suudi Arabistan destekli SoftBank Vision Fonu dahil yatırımcılar, şirkete toplamda 47 milyar dolar değerinde yatırım yapmışlardı.

WeWork, 2019’da halka açılmayı hedeflemiş ancak uzun ve kısa vadeli kiralamalarla ilgili iş modeli yatırımcılar arasında şüphe yaratmış ve halka açılamamıştı. Daha sonra 2021’de daha düşük bir değerlemeyle başarılı bir halka arz gerçekleştirmişti.

Covid-19 salgını ofislerin boşalmasına neden olmasına rağmen WeWork, ofis alanlarını doldurma konusunda zorluk yaşamış ve kira bedelleri ile borçlarını ödemek için mücadele etmişti.

WeWork’ün faaliyetlerini ve borçlarını yeniden yapılandırma çabaları, SoftBank tarafından desteklendi. SoftBank açıklamasında, “SoftBank, yatırımcılarımızın uzun vadeli çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edecek.” ifadesi yer almıştı.