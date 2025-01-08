Ajet Kampanya 2025 Ne Zaman Bitiyor? Bilet Nasıl Alınır?

AJet, 2025 yılına hızlı bir giriş yaparak yeni bir kampanya başlattı. Yurt dışı uçuşlarında, seyahatseverlere cazip fiyatlar sunan kampanya, 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla bilet almayı mümkün kılıyor. Bu fırsat, hem Türkiye çıkışlı hem de yurt dışı çıkışlı uçuşlar için geçerli olacak. Ajet’in başlattığı bu kampanya, seyahat etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Peki, AJet’in 2025 yılı için başlattığı bu kampanya ne zaman sonlanacak ve nasıl yararlanabilirsiniz? Tüm detaylar yazımızda.

AJet İndirimli Bilet Kampanyası Detayları

AJet, 2025 yılının ilk kampanyasında, özellikle yurt dışı uçuşlarında büyük bir indirim yaparak, yolcularını 9 Euro artı vergilerle seyahat ettirme imkanı tanıyor. Kampanya yalnızca Basic paket ücreti üzerinden geçerli olacak ve biletler 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak. AJet, kampanyada toplamda 73 bin koltuk sunarak, birçok uçuş noktasına uygun fiyatlarla ulaşım imkanı sağlıyor.

Kampanya, Türkiye çıkışlı ve yurt dışı çıkışlı uçuşlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle yurt dışına seyahat etmek isteyenler için bu fırsat oldukça çekici görünüyor. 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla uçuşlar sunulurken, vergiler de ayrı bir maliyet oluşturuyor. Ancak yine de, düşük bütçeyle yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için bu kampanya ideal bir seçenek sunuyor.

Kampanyaya Dahil Olan Uçuş Noktaları

AJet’in bu kampanyası, yurt içi uçuşlardan ziyade yurt dışı uçuşlarını kapsıyor. Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı uçuşların yanı sıra yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşlar da kampanyaya dahil. Yani, hem yurtdışına gitmek isteyen hem de yurtdışından Türkiye’ye dönecek olan yolcular, kampanya fiyatlarından faydalanabiliyor.

Ayrıca, AJet’in geniş uçuş ağı sayesinde farklı ülkelere seyahat etme fırsatı da sunuluyor. Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya uçuşlar düzenleyen AJet, yeni kampanyasıyla seyahat etmek isteyenlerin tercihi olmaya aday.

Biletleme Dönemi ve Seyahat Tarihleri

AJet’in 2025 yılı için başlattığı indirimli bilet kampanyasında, biletlerin satışa çıkacağı tarih 8-10 Ocak 2025 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihler arasında bilet almanız halinde, 9 Euro artı vergilerle yurt dışı uçuşları için biletinizi alabilirsiniz.

Biletler, belirli tarihler arasında geçerli olacak şekilde satılacak. Seyahat tarihleri ise 3 Şubat ile 27 Mart 2025 arasında olacak. Bu dönemde, kampanya kapsamında aldığınız biletlerle yurt dışı seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu tarih aralığı, özellikle kış tatili yapmak isteyen ya da erken yaz planı yapan yolcular için büyük bir fırsat.

Kampanyanın Sınırlı Koltuk Sayısı ve Detaylar

AJet’in başlattığı bu kampanyanın önemli bir detayı, sınırlı sayıda koltuk bulunması. Kampanya, toplamda 73 bin koltuk ile sınırlı olacak. Yani, hızlı hareket edenler bu fırsattan yararlanabilecek. Seyahatseverler, bu indirimli fiyatlardan yararlanabilmek için kampanyanın başlangıç tarihlerinde biletlerini satın almalı. 73 bin koltuk sınırına ulaşılması durumunda, kampanya sona erecek.

Bu nedenle, yurtdışına seyahat etmeyi planlayanlar için acele etmeleri önemli. Ayrıca, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin yalnızca Basic paket ücretinden faydalanabileceğini unutmamalılar. Bunun dışında ekstra hizmetler, ek ücretlerle sunulacaktır.

AJet’in 2025 yılı için başlattığı indirimli kampanyaya katılmak ve 9 Euro artı vergilerle yurt dışı uçuşlarından faydalanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. AJet’in Resmi Web Sitesine Giriş Yapın

Bilet almak için ilk adım, AJet’in resmi web sitesine girmektir. Kampanyaya özel uçuşlar ve fiyatlar sadece AJet’in resmi platformlarında yer alacaktır. Web sitesine giriş yaptıktan sonra, ana sayfada kampanyaya dair duyurulara ve bağlantılara kolayca ulaşabilirsiniz.

2. Kampanya Dönemini Takip Edin

AJet’in indirimli bilet kampanyası 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Bu tarihler arasında biletlerinizi almanız, kampanyaya katılmanız için gereklidir. Aksi takdirde, kampanya sona ermiş olur. Bilet satışları sadece bu üç gün içinde yapılacaktır, bu yüzden belirtilen tarihlerde acele etmeniz önemlidir.

3. Uçuş Seçimini Yapın

Kampanyaya dahil olan uçuşlar, Türkiye çıkışlı ve yurt dışı çıkışlı olmak üzere geniş bir yelpazeye sahiptir. AJet’in web sitesinde, kampanyaya dahil uçuşları ve destinasyonları görmek için uçuş tarihlerini ve kalkış noktalarını seçmeniz gerekir. Özellikle 9 Euro artı vergilerle seyahat etmek için Basic paket fiyatlarından yararlanmak istediğinizden emin olun.

4. Uygun Fiyatları Seçin

Web sitesinde uçuşlar arasında gezinirken, 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla uçuşları arayın. Bu fiyatlar yalnızca Basic paket için geçerli olacaktır, bu nedenle ekstra hizmet veya bagaj gibi ek seçenekler için ücretler alınabilir. Yalnızca belirtilen tarihler arasındaki uçuşları ve kampanya koşullarına uygun biletleri seçmeye özen gösterin.

5. Biletinizi Satın Alın

Uygun uçuşu seçtikten sonra, biletleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bilet alımını tamamlamadan önce, uçuş tarihlerinizi (3 Şubat – 27 Mart 2025 arası seyahat tarihleri) kontrol edin. Bu tarihler arasındaki uçuşlar, kampanyaya dahil olan uçuş tarihleriyle uyumlu olmalıdır.

6. Ödeme ve Onay

Biletinizi seçtikten sonra, ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada, kredi kartı ya da diğer ödeme yöntemleriyle ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ödemenin ardından biletiniz onaylanacak ve e-posta yoluyla biletinizi alabilirsiniz.

7. Biletinizi Kontrol Edin

Ödeme işlemini başarıyla tamamladıktan sonra, biletinizi ve seyahat bilgilerinizi e-posta adresinizden kontrol edin. Kampanyaya dahil olup olmadığınızı, ödemelerinizi ve bilet bilgilerinizi doğru bir şekilde kontrol etmek için e-postanızı dikkatle inceleyin.

8. Seyahatinizi Planlayın

Biletinizi aldıktan sonra seyahatinizi planlamaya başlayabilirsiniz. 3 Şubat – 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edebileceğiniz bu dönemde, uçuş tarihlerinizi ve varış noktalarınızı netleştirerek tatil ya da iş seyahatinizi organize edebilirsiniz.

AJet Kampanyasında Neler Bekleniyor?

AJet, 2025 yılına girmeden önce başlattığı bu kampanyayla, uçuşlarını daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. İndirimli fiyatlarla sunduğu yurt dışı uçuşları, yurtdışına seyahat etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Hem ekonomik hem de rahat bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlayan AJet, aynı zamanda geniş uçuş ağıyla yolcularına farklı destinasyonlar arasında seçenekler sunuyor.

Birçok uçuş noktası ve uçuş tarihleriyle seyahat etme fırsatı tanıyan AJet, düşük maliyetli uçuşların avantajlarından yararlanmak isteyen tüm yolcuları bekliyor. Kampanyanın, sınırlı sayıda koltukla sınırlı olması nedeniyle, uygun fiyatlarla uçmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.