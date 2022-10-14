Apple iPhone 14 Plus da Türkiye’de satışa sunuldu: İşte iPhone 14 Plus’ın satış fiyatı ve özellikleri

Apple satışını sonraya bıraktığı iPhone 14 Plus modelini Türkiye’deki tüketicilerine sunmaya başladı. İşte iPhone 14 Plus’un özellikleri ve satış fiyatı…

ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple geçtiğimiz eylül ayında yeni iPhone 14 ailesini tanıtmıştı.

iPhone Mini’lerin satış sayılarından memnun olmayan Apple 14 ailesinde iPhone Plus adında yeni bir model çıkartarak Mini serisini sonlandırmıştı.

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, tanıtım gününde Türkiye’de satışa çıkmıştı ancak iPhone 14 Plus satışa açılmamıştı.

Apple iPhone 14 ailesinin yeni üyesini de Türkiye’de piyasaya sürüyor.

iPhone 14’ten daha büyük ekrana sahip olan iPhone 14 Plus cep telefonu Türkiye 34 bin 999 liradan başlıyor ve depolama seçeneğine göre 42 bin 899 liraya kadar çıkıyor.

Apple, iPhone 14 Plus akıllı telefonu için beş renk (Mavi, Mor, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve Kırmızı) ve 3 depolama seçeneği (128 GB, 256 GB ve 512 GB) sunuyor.

İPHONE 14 PLUS ÖZELLİKLERİ

Apple’ın büyük ekranlı standart cep telefonu modeli iPhone 14 Plus 6.7 inçlik ekrana sahip. En az 128 GB hafızayla gelen telefonda 4 bin 325 mAh’lık bir batarya bulunuyor. 6 GB RAM’a sahip iPhone 14 Plus çift hattı ve eSIM’i destekliyor.

20W’ye kadar hızlı şarj özelliği bulunan iPhone 14 Plus, normal kablosuzla 7.5W ve MegSafe ile 15W’ye kadar kablosuz şarj desteğine sahip.

1284×2778 (FHD+) Piksellik OLED ekrana sahip iPhone 14 Plus, 458 piksel yoğunluğuyla FHD+ bir ekran çözünürlüğü ve 60 Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Apple’ın A15 Bionic çipinden destek alan iPhone 14 Plus 3.2 GHz frekansında 6 çekirdekli bir CPU işlemcisine sahip. Telefon ayrıca Grafik İşlemcisi (GPU) olarak da Apple’nın kendi üretimi olan Apple GPU’dan 5 adet kullanıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Apple iPhone 14 Plus’ın arkasında 12MP’lik bir ana kamera bulunuyor. Ana kamera Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Depth of Field (DOF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Live Photos, Panorama, Otomatik odaklama, Sesli komut, Yüz Algılama, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.9µm Piksel ve 7 Elementli Lens özelliklerine sahip.

Cihazın ikinci arka kamerası da 12MP ancak F2.4 diyafram açıklığına sahip bu kameranın temel özelliği geniş açılı olması.

Öncedeki selfie kamerası da 12MP çözünürlüğe sahip. Cihazda ayrıca IPX8 suya dayanıklılık ve IP6X suya dayanıklılık sertifikaları bulunuyor.

iPhone 14 Plus’ta Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü ve İvmeölçer sensörleri bulunuyor.