Avukat Sevdagül Tunçer Kimdir, Nereli? Kaç yaşında?

Sevdagül Tunçer, 1 Ocak 1992 tarihinde Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini burada tamamlamasının ardından Isparta Fen Lisesi’nde parasız yatılı olarak eğitim görmüştür.

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Tunçer, 2015 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu’nda stajını başarıyla tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır.

2018-2020 yılları arasında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak bir özel hukuk bürosunda yönetici avukatlık görevini üstlenmiştir. Daha sonra 2020 yılında İstanbul Barosu’na geçiş yapmış ve kendi hukuk ofisini kurarak burada mesleğine devam etmektedir. Uzmanlık alanları arasında aile hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku yer almaktadır.

Siyasi Kariyeri ve Zafer Partisi’ndeki Görevi

Hukuk kariyerinin yanı sıra, Sevdagül Tunçer, siyasetle de yakından ilgilenmektedir. Zafer Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek siyasi alanda aktif bir rol oynamaktadır. Tunçer, hukuk ve siyaset alanındaki faaliyetlerini bir arada sürdürerek etkili bir kariyer çizmiştir.

Gençlik Yılları ve Sosyal Katılımı

Sevdagül Tunçer, hukuk eğitimi aldığı dönemde, 2012 yılında Atatürkçü Düşünce Kulübü’ne katılmış ve aynı yıl Türkiye Gençlik Birliği’nde (TGB) yer almıştır. Ancak, 2013 yılında bu birlikten ayrılmıştır.

Tunçer, gençlik yıllarından itibaren sosyal ve siyasi aktivitelere katılım göstererek toplumsal meselelerde de duyarlı bir duruş sergilemiştir.

Özel Hayatı ve Güncel Durumu

Sevdagül Tunçer, 2024 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğan Tunçer’in özel hayatı hakkında kamuya açık fazla bilgi bulunmamaktadır. Evli olup olmadığına dair net bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir.

Avukatlık Mesleği ve Uzmanlık Alanları

Tunçer, kariyerine İstanbul’da kendi hukuk ofisinde devam etmektedir. Aile hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku konularında uzmanlaşmış olup, bu alanlarda profesyonel hizmetler vermektedir. Mesleki hayatında edindiği tecrübe ve bilgi birikimi, onu hukuk dünyasında öne çıkan bir isim haline getirmiştir.

Doğum Yeri ve Tarihi: 1 Ocak 1992, Yalvaç, Isparta

1 Ocak 1992, Yalvaç, Isparta Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2011-2015)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2011-2015) Avukatlık: İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak kendi ofisinde çalışmaktadır.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak kendi ofisinde çalışmaktadır. Siyasi Rol: Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uzmanlık Alanları: Aile hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku

Aile hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku Gençlik Dönemi Faaliyetleri: Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB)

Sevdagül Tunçer, hem hukuk alanındaki başarıları hem de siyasi kariyeri ile dikkat çekmeye devam etmektedir.