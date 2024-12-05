Diyarbakır Havalimanı’nda Dijital Pul Dönemi 1 Ocak’ta Başlıyor!

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Diyarbakır Havalimanı, yurt dışına çıkacak yolcular için önemli bir değişime tanıklık edecek. Geleneksel basılı kağıt harç pulları yerini dijital ödeme sistemine bırakıyor. Bu yenilik, kağıt tasarrufu ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Yurt Dışına Çıkışlarda Dijital Kolaylık

Geleneksel harç pulları, 1 Ocak 2025 itibaryla tarihe karışıyor. Artık yurt dışına çıkış harçları, dijital vergi dairesi, havalimanı vezneleri, GİB Mobil uygulaması ve anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilecek. Bu sistem, hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de işlem sürecini kolaylaştıracak.

Yeşil Dönüşüm ve Kağıt Tasarrufu

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geliştirilen bu yenilik, kağıt tasarrufu ve çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Daha önce benzer bir uygulama, İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirildi ve bu kapsamda bilgilendirme afiişleri asıldı. “Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin!” sloganıyla duyurulan sistem, hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor.

Diyarbakır’dan Yurt Dışına Uçuş İmkânları

Diyarbakır Havalimanı, Hannover ve Düsseldorf gibi Avrupa şehirlerine direkt uçuş hizmeti sunuyor. Bunun yanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Birleşik Krallık, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Japonya gibi ülkelerle aktarmalı seferler gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, yolculara hem ekonomik hem de çevre dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yeni Döneme Geçişın Avantajları

Dijital pul sistemi, yolcuların hem ödeme sürecini kolaylaştırıyor hem de kağıt tasarrufu sayesinde çevre dostu bir adım atıyor. Diyarbakır Havalimanı, bu yeniliği uygulamaya koyarak modernleşen hizmet anlayışını bir adım ileriye taşıyor.