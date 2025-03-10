Havada Bomba Paniği! Air India Uçağı Acil Geri Döndü

Hindistan’ın önde gelen hava yolu şirketlerinden Air India’ya ait yolcu uçağı, ABD’ye gerçekleştirdiği sefer sırasında bomba ihbarı sebebiyle Mumbai’ye geri döndü. Uçakta bulunan yolcular büyük bir panik yaşarken, havayolu yetkilileri güvenlik protokollerini devreye soktu.

Uçuş Sırasında Bomba İhbarı Notu Bulundu

Air India tarafından yapılan açıklamaya göre, AI119 sefer sayılı uçak Mumbai’den New York’a gitmek üzere havalandı. Ancak yolculuk sırasında uçağın tuvaletinde bir not bulundu. Notun içerisinde bomba ihbarına dair ifadeler yer aldığı belirtilirken, mürettebat hızla yetkililere bilgi verdi. Bu gelişme üzerine, güvenlik prosedürleri gereği uçuşun derhal Mumbai’ye geri dönmesine karar verildi.

Yolcular İçin Alternatif Düzenlemeler Yapıldı

Yetkililer, olayın ardından uçakta detaylı güvenlik taraması gerçekleştirdi. Tüm yolcular güvenli bir şekilde uçaktan indirildi ve yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Air India, uçuşun ertelendiğini ve yolcuların konaklama ile ilgili tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu.

Teknik Arıza Nedeniyle Air India’nın Bir Başka Uçağı Geri Döndü

Air India’nın yaşadığı tek sorun bomba ihbarı değildi. ABD’den Hindistan’a gitmekte olan AI126 sefer sayılı uçak, teknik bir sorun nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Chicago’dan Yeni Delhi’ye uçuş gerçekleştiren uçakta, 12 tuvaletin 11’inde tıkanıklık meydana geldi. Havayolu şirketi, teknik sorunlar sebebiyle uçağın yaklaşık beş saat sonra Chicago’ya geri döndüğünü açıkladı.

Yolculardan ve Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki

Tuvalet arızası nedeniyle yaşanan bu aksaklık, hem uçaktaki yolcuların hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı. Air India, yolcular için konaklama imkanı sağlandığını ve alternatif uçuşlar için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Ancak, yolcuların yaşadığı mağduriyet nedeniyle havayolu şirketine karşı eleştiriler de gündeme geldi.

Her iki olay da hava yolculuğunda beklenmeyen durumların nasıl büyük etkilere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Air India yetkilileri, yaşanan olaylara dair detaylı incelemelerin devam ettiğini ve yolcuların güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceklerini duyurdu.