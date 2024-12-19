Pegasus ve Boeing Arasında 36 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma!

Pegasus Hava Yolları, havacılık tarihine geçecek büyük bir adım atarak Boeing ile 36 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu kapsamda, 200 adet Boeing 737-10 modeli uçak siparişi veren şirket, filoya yapacağı bu büyük yatırımla sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İşte bu dev anlaşmanın detayları!

200 Uçak Siparişi ile Filoya Büyük Katkı

Pegasus Hava Yolları, Boeing ile imzaladığı anlaşma dahilinde 200 uçak siparişi verdi. Bu siparişin ilk 100 uçağı, 2028 yılından itibaren filoya katılacak. İkinci 100 uçak ise şirketin elinde opsiyon olarak bulunuyor. Bu adımla Pegasus, hem filosunu gençleştirecek hem de uçuş kapasitesini önemli ölçüede artıracak.

Daha Az Yakıt Tüketimi ve Daha Çevreci Uçaklar

Boeing 737-10 model uçaklar, CFM International LEAP-1B motorları ile donatılmış durumda. Bu motorlar, selefine kıyasla %20 daha az yakıt tüketimi sunuyor. Bu teknoloji, Pegasus’un sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, operasyonel verimliliği de artıracak.

Ayrıca Boeing 737-10 modeli, 230 yolcu kapasitesine sahip. Geniş kabin tasarımı ve büyük bagaj bölmeleri ile yolculara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı vaadediyor. Pegasus, bu uçaklarla kısa ve orta mesafeli uçuşlarındaki verimliliği optimize etmeyi ve rotalarını genişletmeyi planlıyor.

Pegasus’tan Büyük Bir Atılım: Havacılık Sektöründe Yeni Fırsatlar

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, bu tarihi anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyümeye ve yeni rotalarla ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Halihazırda 4,5 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz. Boeing’in uçakları, 1990 yılında sektöre girdiğimiz günden bu yana operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu yeni sipariş, Türkiye’nin havacılık sanayisine de önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Boeing 737-10 Modeli ile Geleceğe Yatırım

Pegasus’un tarihindeki en büyük sipariş olarak öne çıkan bu anlaşma, sadece şirketin operasyonel kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda havacılık sektörüne de yeni fırsatlar sunacak. Hem çevreci hem de verimli tasarımlarıyla dikkat çeken bu uçaklar, Pegasus’un büyümeye odaklı stratejilerinde önemli bir rol oynayacak.