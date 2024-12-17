Türk Hava Yolları ve Apple’dan Bagaj Takibi İçin Yenilikçi İş Birliği

Türk Hava Yolları (THY), bagaj kaybı ve takibi konusunda önemli bir adım atarak Apple ile yeni bir iş birliği anlaşması yaptı. Bu anlaşma, havacılık sektöründe devrim yaratacak bir teknolojiyi hayata geçiriyor. Artık yolcular, bagajlarının kaybolması durumunda, AirTag veya Find My desteğiyle bagajlarının konumunu kolaylıkla tespit edebilecek. İşte bu iş birliği ile ilgili tüm detaylar…

Bagaj Takibi Sistemi ile Kaybolan Eşyalar Artık Kolayca Bulunacak

Türk Hava Yolları ve Apple arasında gerçekleştirilen bu iş birliği, özellikle kaybolan bagajların takibini çok daha verimli hale getirecek. Geliştirilen sistem sayesinde, yolcular bagajlarına yerleştirdikleri AirTag ya da Find My destekli cihazlarla bagajlarının nerede olduğunu anında öğrenebilecek. Bu yenilikçi sistem, bagaj kaybını en aza indirgemek ve yolcuların seyahat deneyimlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla tasarlandı.

Yolcular, bagajlarındaki aksaklıkları bildirdiklerinde, bagajlarının konum bilgilerini doğrudan uçuş ekibiyle paylaşabilecek. Bu uygulama, kaybolan bagajlar için son derece kullanışlı bir çözüm sunuyor.

Find My Uygulaması Üzerinden Konum Bilgisi Paylaşılacak

Türk Hava Yolları ve Apple iş birliğiyle geliştirilen bagaj takip sistemi, Apple’ın Find My uygulaması üzerinden konum bilgisi paylaşılmasını sağlayacak. Yolcular, bagajlarının yerini anlık olarak izleyebilecek ve “Konum Paylaş” bağlantısı ile uçuş ekibiyle iletişime geçebilecek. Ayrıca, paylaşılan konum bilgisi, yedi gün sonra otomatik olarak sona erecek. Bu özellik, yolcuların gizliliğini koruyarak bagaj takibini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

Konum Bilgisi Ne Zaman Sonlanacak?

Paylaşılan konum bilgisi yedi gün sonra otomatik olarak sona erecek. Ancak, yolcular konum bilgisini istedikleri zaman manuel olarak devre dışı bırakabilecekler. Bu sayede, bagajlarıyla ilgili her türlü işlemde tam kontrol, yolcularda olacak.

Bu sistem, bagaj kaybı sorununu çözmeyi hedefliyor ve havacılık sektöründe önemli bir ilerleme kaydedileceğini gösteriyor. Türk Hava Yolları ve Apple arasındaki bu ortaklık, yolcuların bagajlarını güvenle takip etmelerini sağlayarak seyahat deneyimlerini çok daha rahat hale getirecek.

Türk Hava Yolları ve Apple’ın bagaj takibi için gerçekleştirdiği iş birliği, havacılık sektöründe büyük bir yeniliğe imza atıyor. Yolcular, AirTag veya Find My cihazlarıyla bagajlarının konumunu kolayca tespit edebilecek ve böylece kaybolan bagaj problemleri ortadan kalkacak. Apple ve THY’nin bu yenilikçi çözümü, seyahat edenlerin güvenliğini ve konforunu arttırarak havacılık endüstrisinin geleceğini şekillendirecek.