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Economy

Kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişiklik! Limiti 25 bin liranın altında olanlar dönem borcunun yüzde 20’sini ödeyecek

Sefer Yılmaz
11 Haziran 20220

BDDK, kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gitti. Buna göre, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi. Buna göre; limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlendi.

“Limiti 25 bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’si; limiti 25 bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.” BDDK, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi için adımlar atacak.

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