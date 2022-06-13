Türkiye için tarihi gün! Erdoğan’ın müjdelediği doğal gaz için borular döşenmeye başlandı

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğal gaz boruları döşenecek. Boruların denize indirilmesi için 13 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla tören düzenlenecek. Öte yandan doğal gazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi. Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen “Castoro 10” isimli gemi Filyos Limanı’na ulaştı.

Filyos Limanı’nda TPAO’ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.