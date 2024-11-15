Hendricks Gin Fiyat Migros Kasım 2024

Son dönemde Türkiye’de alkol fiyatlarında yaşanan artış, özellikle KDV ve ÖTV zamlarıyla birlikte dikkat çekiyor. Alkollü içkiler arasında ise cin, son yıllarda giderek daha fazla ilgi görmekte. Bu artışlar, Hendricks gin gibi ünlü markaların fiyatlarını da etkilemiş durumda.

Hendricks gin, İskoçya kökenli bir marka olarak hem Türkiye’de hem de dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Peki, Hendricks gin Migros fiyatları 2024 yılında nasıl şekillendi? Hendricks 70 cl ve 100 cl seçeneklerinin güncel fiyatlarını ve marka hakkında bilmeniz gereken diğer detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Hendricks Gin Fiyatları 2024: Türkiye’deki Güncel Durum

Hendricks gin, gül ve salatalık aromasının birleşimiyle dünya çapında ünlü bir cin markasıdır. 1999 yılında İskoçya’da üretilmeye başlanan Hendricks, William Grant & Sons bünyesinde faaliyet gösteren bir marka olarak günümüze kadar gelmiştir. Son dönemde alkole yapılan zamlarla birlikte, Hendricks gin fiyatları da önemli bir artış yaşamıştır. Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla Hendricks gin’in farklı litre seçenekleri, satış noktalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. İşte, 2024 yılı için Hendricks gin fiyatları:

Hendricks Gin 100 cl Fiyatı: 1.120 TL

1.120 TL Hendricks Gin 70 cl Fiyatı: 900 TL

Bu fiyatlar, Türkiye’deki alkol fiyatları artışı ve vergi değişikliklerinden etkilenen güncel satış fiyatlarıdır. Ancak, her satış noktasının fiyatları farklılık gösterebilir. Örneğin, Migros gibi büyük market zincirlerinde Hendricks gin fiyatları yukarıda belirtilen aralıkta olsa da, dönemsel olarak farklılıklar olabilir.

Hendricks Gin Fiyatları: Yurtdışındaki Durum

Hendricks gin, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da oldukça popüler bir içkidir. Farklı ülkelerde, yerel vergi oranları ve ithalat düzenlemeleri nedeniyle fiyatlar farklılık göstermektedir. Özellikle İngiltere, ABD, Almanya ve Norveç gibi ülkelerde Hendricks gin fiyatları araştırılmaktadır. İşte bazı örnekler:

İngiltere: 100 cl Hendricks Gin: 50 – 55 Sterlin 70 cl Hendricks Gin: 35 – 40 Sterlin

ABD: 100 cl Hendricks Gin: 50 – 60 Dolar 70 cl Hendricks Gin: 35 – 45 Dolar

Almanya: 100 cl Hendricks Gin: 50 – 55 Euro 70 cl Hendricks Gin: 35 – 40 Euro

Norveç: 100 cl Hendricks Gin: 800 – 850 Norveç Kronu 70 cl Hendricks Gin: 550 – 600 Norveç Kronu



Bu fiyatlar, yerel piyasada Hendricks gin’in talebine ve ithalat süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle Türkiye gibi alkol vergilerinin yüksek olduğu ülkelerde fiyatlar artmaktadır.

Hendricks Gin Hangi Ülkede Üretiliyor?

Hendricks gin, İskoçya’nın Girvan bölgesinde üretilmektedir. 1999 yılında piyasaya sürülen bu ünlü cin markası, William Grant & Sons tarafından üretilen bir dizi premium içki markasının parçasıdır. Hendricks’in eşsiz lezzeti, gül ve salatalık gibi özel aromaların birleştirilmesiyle elde edilir. Üretim süreci, markanın kalitesini artıran önemli bir faktördür.

Hendricks Gin Alkol Oranı Nedir?

Hendricks gin çeşitleri, alkol oranı bakımından birbirinden farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak Hendricks gin’in alkol oranı %41,4 ile %44 arasında değişmektedir. Bu alkol oranı, markanın güçlü aromatik yapısına paralel olarak, içki severlere kaliteli bir deneyim sunar.

Hendricks Gin Ne Kadar?

2024 yılı itibarıyla Hendricks gin Migros fiyatları, Türkiye’de özellikle 70 cl ve 100 cl seçenekleri için şu şekilde belirlenmiştir:

Hendricks Gin 100 cl Fiyatı: 1.120 TL

1.120 TL Hendricks Gin 70 cl Fiyatı: 900 TL

Fiyatlar, vergi oranları, ithalat süreçleri ve satış noktalarına bağlı olarak değişebileceğinden, Hendricks gin almak isteyenlerin fiyatları kontrol etmeleri önemlidir. Özellikle büyük perakende zincirlerinde yapılan kampanyalar, fiyatların zaman zaman değişmesine neden olabilir.

Hendricks Gin ile Ne Tür Kokteyller Yapılır?

Hendricks gin, benzersiz aromasıyla pek çok kokteylin ana bileşeni olarak kullanılır. Gül ve salatalık notaları, özellikle klasik Gin Tonic kokteyliyle mükemmel uyum sağlar. Ayrıca Hendricks gin, martini gibi kokteyllerde de tercih edilebilir. Farklı aromalarla karıştırıldığında, zengin ve dengeli bir içki deneyimi sunar.

Hendricks gin, 2024 yılı itibarıyla hem Türkiye’de hem de yurtdışında artan fiyatlarla dikkat çekiyor. Türkiye’de 70 cl için 900 TL, 100 cl için ise 1.120 TL gibi fiyatlarla satışa sunuluyor. Yurtdışında ise fiyatlar, yerel vergilere ve ithalat maliyetlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Hendricks gin’in özel aroması, onu premium bir içki olarak öne çıkarıyor ve dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmasını sağlıyor.



