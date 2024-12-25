Azerbaycan Uçağı Kazakistan’da düştü! Sadece 6 Kişi Kurtuldu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den, Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye gitmek üzere yola çıkan bir yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada uçağın düşüşünü doğruladı ve olayda hayatta kalanların olduğunu belirtti.

Hayatta Kalan Yolcular Var

Yetkililer, yolcu uçağının düştüğü bölgede yapılan ilk incelemelerde bazı yolcuların sağ kurtulduğunu ifade etti. Kazakistan’ın acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi ve kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Uçağın kazasının sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak detaylar çok geçmeden kamuoyu ile paylaşılacak.

Azerbaycan Havayolları’na ait Bakü’den kalkış yaparak Rusya’ya gitmek üzere yola çıkan bir yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kentine düştü. Uçakta 67 yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunuyordu. Kazadan sonra yapılan ilk açıklamalara göre, 6 kişi sağ kurtuldu.

Olayın Nedeni Kuş Sürüsüne Çarpma İddiası

İlk bilgilere göre, kazanın nedeninin uçağın bir kuş sürüsüne çarpması olduğu belirtiliyor. Kazanın ardından, Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı olay yerine hızla müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarının başlatıldığı ve kazadan sağ kurtulanlar için yardım ekiplerinin gönderildiği açıklandı.

Acil Yardım Sinyalinin Verildiği Belirtildi

Kazak yetkililer, uçağın düşmeden önce acil yardım sinyali gönderdiğini ve bu sayede kurtarma operasyonlarının hızlı bir şekilde başlatıldığını ifade etti. Olay yerine 52 personel ve 11 araç gönderildiği bildirildi. Kazanın detayları ise yapılan incelemelerin ardından açıklığa kavuşacak.