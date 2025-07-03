Kaçkar zirvesindeki uçak kazasında pilot yaşamını yitirdi

Eskişehir’den havalanarak Rize’ye gitmekte olan M20J tipi tek motorlu özel uçak, Rize-Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nın zirvesine düştü. Kazanın ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında enkaz, 12.5 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulundu. Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu Hicran Kaya ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kazanın ardından yapılan ilk ihbar, akşam saatlerinde Hicran Kaya tarafından cep telefonu aracılığıyla 112 hattına yapıldı. Yardım çağrısının ardından bölgeye AFAD, JAK ve askeri helikopter destekli ekipler sevk edildi. Ancak zorlu coğrafi şartlar nedeniyle enkaza ulaşmak saatler sürdü.

Vali Baydaş: Uçağa 06.24’te ulaşıldı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, enkazın Kaçkar Dağları’nın zirvesinde bulunduğunu ve kurtarma ekiplerinin gece yarısından itibaren zorlu koşullarda çalıştığını belirtti. Baydaş, “Ekiplerimiz gece 12.00 civarında yola çıktı, saat 03.00 itibarıyla arazideydiler. 06.24 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldı” dedi.

Vali, hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığını belirterek, “Zirvede kar yağışı vardı. Sis nedeniyle helikopter inişi mümkün görünmüyor. Yaralı yolcu ve ekip, helikopterle tahliye edilebilecek bir noktaya taşınmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Pilot Mehmet Demirci’nin, dünya turuna çıkan deneyimli bir havacı olduğu, Hicran Kaya’yı ise Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı öğrenildi. Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve güvenliğinin sağlandığı bildirildi. Yaralı yolcu için bölgeye ek sağlık ekipleri yönlendirildi.

AFAD ve JAK ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede yer tespiti yapılan enkaz, Bayburt-Rize sınır hattında bulundu. Vali Baydaş, “İhbar saatini baz alırsak, ekiplerimiz 12 saatte uçağa ulaştı” diyerek kurtarma sürecinin detaylarını paylaştı.

Kazayla ilgili başlatılan resmi inceleme sürüyor. Pilot Demirci’nin vefatıyla ilgili adli süreç başlatılırken, Hicran Kaya’nın tedavisinin Rize’de devam edeceği belirtildi. Uçağın düşüş nedenine ilişkin teknik değerlendirmeler ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.