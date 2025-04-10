SAS Uçağı, Yakıt Sızıntısı Şüphesiyle Trondheim’a Acil İniş Yaptı

SAS Embraer E195 tipi yolcu uçağı SK4483 seferinde yaşanan acil durum sonrası Værnes Havalimanı’na güvenli iniş sağlandı

Uçuşta Mayday Sinyali Gönderildi

Norveç’te 100 yolcuyu taşıyan bir SAS uçağı, 9 Nisan 2025 Salı günü akşam saatlerinde olası yakıt sızıntısı şüphesi nedeniyle Trondheim’a acil iniş gerçekleştirdi. SK4483 sefer sayılı uçuş, Trondheim ile Stavanger arasında planlanmıştı. Embraer E195 tipi uçak (kuyruk numarası SE-RSK), kalkıştan kısa bir süre sonra sorun bildirdi.

Uçak, havadayken bir mayday çağrısı yaptı. Bu acil durum sinyali üzerine yer ekipleri hemen alarma geçti. SAS uçağı, 17:25’te Trondheim Værnes Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Acil Servisler Hazır Bekledi, Yaralanan Olmadı

Olası yakıt sızıntısı riski nedeniyle acil servis ekipleri iniş öncesinde tam hazırlıklı olarak bekleme konumuna geçti. Ancak yapılan açıklamalara göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular uçağın içinde güvenli şekilde tutulurken, havalimanı operasyonları kısa süre sonra normale döndü.

Yetkililer Şüpheyi Doğruladı: Kesin Neden İnceleniyor

Havacılık yetkilileri, uçakta yakıtla ilgili bir sorun olduğuna dair şüphelerin bulunduğunu doğruladı. Ancak olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı. SAS havayolu şirketi tarafından da şu ana kadar teknik arızanın detaylarına dair yeni bir açıklama yapılmadı.

Embraer E195 Tipi Uçak Güvenli Şekilde İndi

SE-RSK kuyruk numaralı uçak, Embraer E195 tipi modern yolcu uçağı olarak biliniyor. Yaklaşık bir saatlik uçuş süresi içerisinde meydana gelen teknik aksaklık sonrası pilotlar uçağı güvenli şekilde Værnes’e yönlendirdi.

SAS Krizi Başarıyla Yönetti

SK4483 sefer sayılı uçuşun yolcuları, yaşanan olay sırasında uçakta kalmaya devam etti. SAS ekibi ve havalimanı personelinin koordineli müdahalesi sayesinde herhangi bir panik yaşanmadı. Yolcuların tahliyesine gerek kalmadan kriz kontrol altına alındı.

Uçak Trafiği Normale Döndü

Trondheim Værnes Havalimanı’nda yaşanan bu acil durum sonrası kısa süreli aksama yaşanırken, inişin ardından uçuş trafiği yeniden normale döndü. Teknik ekipler uçağı incelemeye aldı.

Uçuş Güvenliği Gündemde

Son olayla birlikte havacılıkta yakıt sızıntısı riski ve acil durum protokolleri yeniden gündeme geldi. Yetkililerin yapacağı teknik değerlendirme sonrası olayın nedeni kamuoyuyla paylaşılacak.