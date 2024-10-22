Ayyüce Türkeş Kimdir, Nereli? Ayyüce Türkeş Kimin kardeşi? Ayyüce Türkeş Devlet Bahçeli’ye Cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. döneminde Adana İYİ Parti milletvekili olarak görev yapan Ayyüce Türkeş, özellikle son dönemde siyasetteki aktif rolüyle dikkat çekiyor. Hem köklü bir siyasi geçmişe sahip bir aileden geliyor olması hem de bireysel başarılarıyla adından söz ettiren Türkeş’in hayatı, merak edilen pek çok sorunun odağında yer alıyor.

Ayyüce Türkeş’in Hayatı ve Eğitimi

2 Ekim 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ayyüce Türkeş, Türk siyasetinde etkili bir figür olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in kızıdır.

Eğitim hayatını Ankara’da sürdüren Türkeş, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yükseköğrenimine devam ederek 2003 yılında Bilgi Üniversitesi’nde MBA derecesini aldı. 2010 yılında ise Marmara Üniversitesi’nde bankacılık alanında doktora yaptı.

Doktora tezi, “Yabancı sermayeli bankaların enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansmanına etkisi” üzerine odaklanmıştı.

Profesyonel Hayatı ve ABD Yılları

2011 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenen Ayyüce Türkeş, bir süre sonra ABD’ye taşındı. Burada, iki çocuk sahibi olan Türkeş, 2012-2023 yılları arasında New York’ta faaliyet gösteren bir siber güvenlik şirketinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Bu dönemde ekonomiden sorumlu bir pozisyonda görev alan Türkeş, uluslararası alanda önemli deneyimler kazandı.

Türkiye’ye Dönüş ve Siyasi Kariyerinin Başlangıcı

2023 yılında Türkiye’ye geri dönen Türkeş, Adana’nın Kozan ilçesine yerleşti ve siyasete adım attı. MHP’nin, babasının çizgisinden uzaklaştığını düşünen Türkeş, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti’den Adana 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

Seçim sonuçlarına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. dönem Adana İYİ Parti milletvekili olarak görev almaya başladı. Aynı zamanda, Milli Savunma Komisyonu’nda aktif olarak yer aldı.

Yerel Seçimler ve Politik Tartışmalar

2024 yılında İYİ Parti, Ayyüce Türkeş’i Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdi. Ancak seçim sonuçlarına göre %4.25 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı ve seçilemedi.

Türkeş, aynı yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Bu açıklamaların yanlış olduğunu vurgulayan Türkeş, siyasetteki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Ailesi ve Kardeşleri

Ayyüce Türkeş, Alparslan Türkeş’in kızı olarak, Türk siyasetindeki köklü bir ailenin mensubu. Öz kardeşi Ahmet Kutalmış Türkeş ile yakın bir bağı olan Ayyüce Türkeş, aynı zamanda babasının ilk evliliğinden olan Yıldırım Tuğrul Türkeş ile üvey kardeştir. Ailevi bağları ve siyasi mirası, onun Türk siyasetinde önemli bir figür olarak kabul edilmesini sağlıyor.

Ayyüce Türkeş, siyasetteki etkin rolü, ekonomik bilgi birikimi ve güçlü aile bağlarıyla dikkat çekerken, babasının mirasını sürdürmekle birlikte, kendi politik görüşlerini de cesurca ifade etmekten kaçınmıyor.