Suriye-BAE Uçuşları 13 Yıl Sonra Yeniden Başladı

Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 2012’de iç savaş nedeniyle durdurulan uçak seferleri, 13 yıl aradan sonra yeniden başladı. İlk yolcu uçağı başkent Şam’dan sabah saatlerinde havalanarak BAE’ye doğru yola çıktı.

İki ülke arasında uçuşların kalıcı şekilde yeniden başlatılması amacıyla ortak koordinasyon çalışmaları yürütülüyor.

İlk Sefer Şam Uluslararası Havalimanı’ndan Gerçekleşti

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA tarafından paylaşılan bilgilere göre, Şam Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağı, sabah saatlerinde BAE’ye hareket etti. Böylece iç savaşın ardından duran seferler yeniden başlamış oldu.

Uçuşların Yeniden Başlatılması Şara’nın Ziyaretinden Sonra Geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın 13 Nisan’da BAE’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından, uçak seferlerinin yeniden başlatılması yönünde ilk somut adım atıldı. Şara, ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE ve Suriye Arasında Ortak Koordinasyon Süreci

BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın 14 Nisan tarihli açıklamasında, iki ülkenin uçuşların yeniden başlatılması için ortak koordinasyon yürüttüğü bilgisi yer aldı. BAE Sivil Havacılık Genel Kurumu da seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Kurum, gerekli prosedürlerin tamamlanması için iki tarafın iş birliği içinde hareket ettiğini açıkladı.

Uçuşlar 2012’de Güvenlik Gerekçesiyle Durdurulmuştu

BAE ile Suriye arasındaki uçuşlar, ülkede başlayan iç savaş nedeniyle 2012 yılında askıya alınmıştı. Emirates ve Etihad Havayolları, güvenlik endişeleri sebebiyle Şam’a olan seferlerini durdurmuştu.

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı kademeli olarak yeniden faaliyete geçti. 18 Aralık’ta iç hatlarda ilk sefer Halep’e düzenlenmiş, 7 Ocak itibarıyla ise havalimanı uluslararası uçuşlara açılmıştı.

BAE, 2018’de Şam’daki Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

BAE, 2018 yılında Şam’daki büyükelçiliğini yeniden hizmete almış, diplomatik ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği bu dönemde uçuşların da yeniden başlatılması gündeme gelmişti. Ancak o tarihlerde uçuşlarla ilgili net bir adım atılmamıştı.

Öte yandan AJet, 21 Nisan itibarıyla Ankara ve İstanbul’dan Şam’a uçuş başlatacağını duyurdu. Türk Hava Yolları da İstanbul-Şam uçuşlarını artırma kararı aldı.