İsa İlyasoğlu Kimdir, Nereli? İsa İlyasoğlu Hangi Partiden?

İsa İlyasoğlu, Almanya’nın Velbert kentinde, ünlü Alman otomobil ve beyaz eşya markalarına parça üretimi yapan bir fabrikada çalışmaktadır. Mühendislik ve üretim alanındaki kariyerini Almanya’da sürdürmekte olan İlyasoğlu’nun, eğitim ve iş deneyimi dikkat çekmektedir.

Eğitim Hayatı

1971 yılında Giresun’da doğan İsa İlyasoğlu, ilk ve ortaöğrenimini Giresun’da tamamladı. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1995-1996 yılları arasında İngiltere’de dil eğitimi aldı. 2000 yılında Almanya’ya giderek Bochum Üniversitesi’nde Yüksek Makina Mühendisliği eğitimine başladı.

Mesleki Kariyer

Almanya’ya taşındıktan sonra, Velbert kentinde bir fabrikada çalışmaya başladı. Bu fabrikada, ünlü Alman otomobil markaları ve beyaz eşya üreticilerine yönelik parça üretimi gerçekleştiriyor.

Yüksek makina mühendisliği eğitimi almış bir mühendis olarak, teknik bilgi ve becerilerini sektörde uyguluyor.

Siyasi Kariyer

İsa İlyasoğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili adayı olarak gösterildi. Ancak, Kenan Evren’in ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı başsağlığı mesajı, partililer arasında tepki topladı. Bunun üzerine, sosyal medya hesabının hacklendiğini öne sürerek milletvekili adaylığından istifa etti.

2007: MHP’den İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı oldu.

MHP’den İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı oldu. 2009-2013: Almanya’da, 338 derneğin bir araya geldiği Türk Dernekler Birliği İnisiyatifi’ni kurarak başkanlık yaptı.

Almanya’da, 338 derneğin bir araya geldiği Türk Dernekler Birliği İnisiyatifi’ni kurarak başkanlık yaptı. 2011: Kuzey Kıbrıs’a giderek, Almanya Türk Dernekler Birliği adına Derviş Eroğlu’na “Avrupa’da Yılın Barış Ödülü”nü sundu. Bu süreçte Eroğlu’nun KKTC Cumhurbaşkanı olmasında önemli bir rol üstlendi.

Kuzey Kıbrıs’a giderek, Almanya Türk Dernekler Birliği adına Derviş Eroğlu’na “Avrupa’da Yılın Barış Ödülü”nü sundu. Bu süreçte Eroğlu’nun KKTC Cumhurbaşkanı olmasında önemli bir rol üstlendi. 2014: MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. 2015: MHP’den İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

MHP’den İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. 2016: MHP Genel Başkanlığına aday oldu.

İsa İlyasoğlu, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İsa İlyasoğlu hangi partiden?

Yeniden Diriliş Partisi Genel Başkanı İsa İlyasoğlu‘dur.

Kişisel Bilgiler

1971 doğumlu olan İsa İlyasoğlu, 2024 yılı itibarıyla 53 yaşında ve Giresunludur. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Almanya’da yaşamını sürdürmekte ve mesleki çalışmalarına burada devam etmektedir.