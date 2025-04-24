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Depremden Dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlara Ara

Davut Pars
24 Nisan 20250

İstanbul’da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapmak üzere olan bazı uçakların pas geçtiği bildirildi. Deprem sonrası uygulanan güvenlik prosedürleri kapsamında pist kontrolü yapılmadan inişlere izin verilmedi.

Kontrol Kulesi Pilotları Uyardı: “Deprem Oldu, Pist Kontrolü Alınacak”

Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi tarafından pilotlara yapılan anonsla birlikte, bazı uçakların planlanan inişlerini gerçekleştiremeyerek yeniden havalanmak zorunda kaldığı öğrenildi. Anonsta şu ifadelere yer verildi:
“Deprem oldu. Pist kontrolü alınacak. O yüzden pas geçtiniz.”

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, pistte herhangi bir hasar olup olmadığının tespiti için başlatılan kontrol süreci, havalimanlarında depremler sonrası rutin olarak uygulanan önleyici bir güvenlik tedbiri niteliğinde.

Uçuşlarda Kısa Süreli Gecikmeler Yaşandı

Yapılan kontrollerin ardından iniş ve kalkış operasyonlarının normale döndüğü bildirildi. Ancak bu süreçte bazı uçuşlarda kısa süreli gecikmeler meydana geldi. Havalimanı kaynakları, yönlendirmelerin ve gecikmelerin tamamen güvenlik amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yapısal Hasar Bulunmuyor, Operasyonlar Sürdürülüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan şu ana kadar herhangi bir yapısal hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, havalimanı operasyonlarının kontrollü ve planlı şekilde sürdüğünü açıkladı.

Deprem Sonrası Havalimanlarında Uygulanan Standart Güvenlik Protokolleri

Deprem gibi olağanüstü durumlarda havalimanlarında uygulanan bu tür kontroller, uçuş güvenliğini sağlamak adına uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Pistlerde oluşabilecek çatlak, zemin bozulması ya da altyapı hasarı gibi olasılıkların önüne geçmek amacıyla yapılan incelemeler, yolcu ve uçuş emniyeti açısından büyük önem taşıyor.

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