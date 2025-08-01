THY’den Yeni Karar: Bu Özellikteki Bagajlar Uçağa Alınmayacak!

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak amacıyla lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların hem kabin içinde hem de uçağın alt bölümünde taşınamayacağını duyurdu. Karar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) tavsiye niteliğindeki güvenlik bildirisinin ardından alındı.

Yeni düzenleme, teknolojik bagaj kullanan yolcuları yakından ilgilendiriyor.

Son dönemde yaşanan bazı olaylar, havayolu güvenliğinde yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. Özellikle lityum batarya içeren cihazların uçuş sırasında potansiyel tehlike oluşturması, havayollarını önlem almaya yöneltti. THY’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, akıllı bagajlar için açık kurallar belirlendi.

Lityum Bataryası Ayrılamayan Bagajlar Uçağa Kabul Edilmeyecek

THY açıklamasında, “Akıllı bagajlar; harici cihazları şarj etme imkânı sağlayan entegre lityum bataryalar, GPS takip cihazları, Bluetooth, Wi-Fi, kendini tartma özelliği ve dijital kilit içeren cihazlardır” denildi.

Buna göre, lityum bataryası çıkarılamayan akıllı bagajlar hiçbir şekilde kabin ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamayacak. Yolcular, bu tür bagajları uçuşa getirdikleri takdirde, ilgili kurallar gereği uçağa alınmayabilecek.

Bataryası çıkarılabilen akıllı bagajların ise bazı koşullarla taşınmasına izin verilecek. Lityum bataryanın bagajdan ayrılarak, kabin içerisinde el bagajı olarak taşınması gerekiyor. Ayrıca bu bataryaların, kısa devre riskine karşı özel olarak korunması şart. Bunun için orijinal ambalaj kullanılması, uçları yalıtılması ya da bataryanın muhafazalı bir kutuya yerleştirilmesi öneriliyor.

Uçuş Güvenliği İçin Alınan Önlem Geri Dönüşe Neden Olmuştu

Söz konusu kararın arka planında, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay dikkat çekti. İstanbul-Seul seferini yapan özel bir havayolu şirketinin uçağı, Kazakistan hava sahasına ulaşmak üzereyken, bir yolcunun powerbank cihazı koltuk arasına düştü.

Cihazın çıkarılamaması ve bataryanın olası risk taşıması nedeniyle uçak geri döndü. İstanbul Havalimanı’na zorunlu iniş yapan uçakta herhangi bir yangın ya da patlama yaşanmasa da, olay uçuş güvenliği açısından ciddiyet taşıdı.

Bu gelişmeler üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, lityum batarya içeren taşınabilir cihazların uçuş sırasında kullanımına sınırlama getirilmesi konusunda havayolu şirketlerine tavsiye kararlar iletti. THY de bu çerçevede akıllı bagajlara yönelik yeni kuralları yürürlüğe koydu.

Yolcuların, uçuş öncesinde bagajlarının teknik özelliklerini kontrol etmeleri ve THY’nin resmi internet sitesinden güncel kuralları takip etmeleri öneriliyor.

Sizce bu karar yolcu güvenliği açısından yerinde mi? Akıllı bagaj kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, bu önemli gelişmeyi arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşarak daha fazla kişinin bilgilenmesini sağlayın.