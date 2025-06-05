Dubai Havalimanları’ndan 330 Bin Işık Ünitesi ile Sürdürülebilirlik Hamlesi

Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) ve Dubai World Central (DWC), toplamda 330 bini aşkın aydınlatma ünitesinin LED sistemlerle değiştirilmesini kapsayan büyük ölçekli enerji verimliliği projesinde son aşamaya geçti. Dubai Havalimanları tarafından başlatılan bu sürdürülebilirlik atağı, Etihad Energy Services Company (Etihad ESCO) ortaklığıyla yürütülüyor.

Bu projeyle birlikte, daha önce yenilenen 150 bin ünitenin ardından 180 binden fazla ışık ünitesinin daha değiştirilmesi planlanıyor. Böylece Orta Doğu’daki havalimanları arasında en kapsamlı çevre dostu dönüşümlerden biri hayata geçirilmiş olacak.

Yılda 47 Milyon kWh Enerji Tasarrufu Hedefleniyor

Aydınlatma sistemleri, havalimanlarının enerji tüketiminde önemli bir paya sahip. Terminallerden yürüyüş yollarına, pistlerden bekleme salonlarına kadar her alanda 24 saat aydınlatma ihtiyacı bulunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen retrofit çalışması, yıllık 47 milyon kilovat-saat enerji tasarrufu sağlayacak. Bu miktar, yaklaşık 4.300 hanenin bir yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer.

Proje sadece çevresel fayda sunmuyor; aynı zamanda ekonomik getirileriyle de dikkat çekiyor. Dubai Havalimanları’nın yılda 20 milyon AED’nin üzerinde enerji maliyetinden tasarruf etmesi bekleniyor. Bu da sürdürülebilirliğin finansal açıdan da ne kadar stratejik bir hamle olduğunu ortaya koyuyor.

Tasarruf edilen kaynakların diğer altyapı yatırımlarına yönlendirilmesiyle, yolcu konforu ve hizmet kalitesi de doğrudan artacak.

Akıllı Aydınlatma Sistemleriyle Yeni Nesil Terminal Deneyimi

Retrofit projesinin en büyük kapsamı DXB’deki Concourse A terminalinde gerçekleştirilecek. Bu bölüm, geleceğin sürdürülebilir terminal konseptini somutlaştıran alan olacak. Otomatik sensörlerle kontrol edilen LED sistemler, ışık yoğunluğunu ortama göre ayarlayacak. Böylece hem enerji verimliliği sağlanacak hem de yolculara daha konforlu bir ortam sunulacak.

Akıllı sistemler sayesinde gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilirken, çevre dostu havalimanı algısı da güçlenecek.

Kamusal ve Özel Sektör İş Birliğiyle Ölçeklenebilir Çözüm

Bu dönüşüm, Dubai Elektrik ve Su Kurumu’nun (DEWA) bir iştiraki olan Etihad ESCO’nun teknik desteğiyle gerçekleştiriliyor. Etihad ESCO, büyük ölçekli enerji dönüşüm projelerinde uzmanlığıyla tanınıyor.

Dubai Temiz Enerji Stratejisi 2050 ve Net Sıfır Karbon Emisyon Stratejisi 2050 hedeflerine paralel ilerleyen bu çalışma, havacılık sektöründe operasyonel düzeyde dönüşümün önemini gösteriyor.

2027’ye Kadar Tamamlanacak

Son fazın kurulum çalışmaları bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak ve 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor. Tüm süreç boyunca operasyonların kesintisiz sürdürülebilmesi için uygulama kademeli olarak ilerleyecek.

Bu sayede çalışanlar, yolcular ve iş ortakları, dönüşüm sürecini günlük yaşamlarında gözlemleyebilecek.

Diğer Havalimanlarına Örnek Olacak

Dünya genelinde havacılık sektörü, karbon emisyonlarının yaklaşık %2,5’ini oluşturuyor. Yer hizmetleri ve terminal operasyonları bu oranın önemli bir kısmını kapsıyor. Dubai’nin bu ölçekli retrofit projesi, diğer uluslararası havalimanları için uygulanabilir bir model sunuyor.

Enerji tasarrufu yalnızca uçak teknolojilerine ya da yeni regülasyonlara bağlı olmadan da mümkün. Aydınlatma, HVAC sistemleri, su yönetimi ve atık süreçleri gibi her detay, sürdürülebilirlik için fırsat yaratıyor.

Yolcu Beklentileri Değişiyor

Günümüz yolcuları sadece konforlu ve hızlı bir seyahat istemiyor; aynı zamanda çevreye duyarlı tesislerde bulunmak istiyor. Enerji verimliliğine yönelik somut adımlar, havalimanlarının marka değerine katkı sağlıyor.

Dubai Havalimanları, sürdürülebilirliği sadece teknik bir zorunluluk değil, yolculuk deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.

Dubai Havalimanları, bu kapsamlı retrofit projesiyle sadece enerji tasarrufu sağlamıyor; aynı zamanda küresel havacılık sektörüne örnek teşkil ediyor. Karbon emisyonlarını azaltmak ve maliyetleri düşürmek için operasyonel düzeyde dönüşüm şart. Dubai bu sürecin liderliğini üstlenerek, geleceğin sürdürülebilir havalimanı konseptini bugünden inşa ediyor.