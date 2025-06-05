Porto Riko, Arajet’in Yeni Rotasıyla Latin Amerika’ya Bağlanıyor

Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti merkezli düşük maliyetli havayolu Arajet’in başlattığı yeni hava rotası sayesinde Latin Amerika’nın kalbine doğrudan bağlanıyor. Meksika, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Jamaika gibi ülkelerle kurulan bu yeni hava koridorları, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda bölgesel iş birliklerini ve kültürel etkileşimi de artırmayı hedefliyor.

4 Haziran 2025 itibarıyla, Arajet’in Santo Domingo’dan San Juan’a gerçekleştirdiği ilk uçuşla birlikte Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko arasında direkt uçuşlar başladı. 40 dakikalık bu kısa mesafe uçuş, iki ada arasındaki ulaşımı haftada dört sefer ile düzenli hale getiriyor.

6 Haziran’dan itibaren ise Punta Cana – San Juan hattı da haftada üç kez hizmete girerek erişimi daha da genişletiyor.

Latin Amerika’ya Açılan Kapı

Porto Riko’nun Arajet’in büyüyen ağında yer alması, adayı Latin Amerika’nın 17 ülkesinde 28 destinasyona bağlayan stratejik bir köprü konumuna getiriyor. Bu merkezden hareket eden yolcular artık Kolombiya’dan Brezilya’ya, Ekvador’dan Jamaika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hızlı ve uygun maliyetli şekilde ulaşabiliyor. Arajet, yıl sonuna kadar bu bağlantı sayısını 250’nin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Arajet’in bu hamlesi, ABD ile Dominik Cumhuriyeti arasında imzalanan Açık Semalar Anlaşması kapsamında mümkün hale geldi. Bu anlaşma sayesinde havayolu şirketleri, iki ülke arasında serbestçe operasyon gerçekleştirebiliyor. Arajet bu sayede yalnızca Karayipler’de değil, aynı zamanda Chicago, Boston ve Orlando gibi büyük ABD şehirlerine de genişleyen bir ulaşım ağı kuruyor.

Yüksek Talep, Uygun Fiyat

Yeni rotanın sadece ilk iki gününde 88.000’den fazla koltuk satışa sunuldu ve koltukların büyük bölümü hızla tükendi. 2025 yılı boyunca bu rota üzerinde 80.000’den fazla yolcu taşınması bekleniyor.

Arajet’in düşük maliyetli uçuş modeli, özellikle sık seyahat etmeyi ekonomik nedenlerle tercih edemeyen kesimler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Şirket, modern ve güvenli uçak filosuyla yolculara kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

Porto Riko ile Dominik Cumhuriyeti arasında derin kültürel ve ekonomik bağlar bulunuyor. Yeni rota, bu bağları daha da kuvvetlendirerek hem turizm hem de iş seyahatlerini artırmayı amaçlıyor.

Turizm yetkilileri, bu gelişmenin iş gücü yaratımı, bölgesel turizm ağlarının genişlemesi ve diaspora topluluklarının mobilizasyonu açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Arajet’ten Hızlı Büyüme Planı

Arajet, 2025 yılı sonunda 28 farklı destinasyona doğrudan hizmet sunmayı hedefliyor. Şirketin filo yatırımları, rota planlamaları ve bölgesel ortaklıkları, Karayipler’in sadece bir sınır değil, aynı zamanda Latin Amerika ve Kuzey Amerika arasında stratejik bir geçiş noktası olmasına olanak sağlıyor.

Bölgesel Ulaşımda Tarihi Bir Adım

Porto Riko’nun Arajet’in yeni hava rotasıyla Latin Amerika’ya bağlanması, sadece yeni bir uçuş hattı değil; bölgesel havacılıkta tarihi bir adımdır. Bu gelişme, Karayipler’in ve Latin Amerika’nın daha entegre bir ulaşım altyapısına kavuşmasında kritik rol oynamaktadır.

Porto Riko’nun küresel seyahat haritasındaki yeri güçlenirken, bölge halklarına da daha fazla hareketlilik ve fırsat sunulmaktadır.