THY ve Thai Airways’ten İstanbul-Bangkok Hattında Stratejik İş Birliği

Türk Hava Yolları ve Thai Airways, İstanbul ile Bangkok arasındaki hava yolu bağlantısını güçlendirmek amacıyla stratejik öneme sahip bir ortak iş anlaşması imzaladı. Gelir paylaşımı esasına dayanan bu yeni model, iki havayolu şirketinin operasyonlarını daha verimli hale getirerek yolcu deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. İş birliğinin 2025-2026 kış sezonuyla birlikte başlaması planlanıyor ve düzenleyici kurumların onayına tabi tutulmuş durumda.

Ortaklık, küresel ve bölgesel gücü birleştiriyor

Thai Airways’in 2023 yılı sonunda İstanbul-Bangkok hattında günlük uçuşlarına yeniden başlaması, bu iş birliğinin temelini oluşturdu. Thai Airways’in Asya’daki güçlü varlığı ile Türk Hava Yolları’nın dünya çapındaki yaygın uçuş ağı bu anlaşma sayesinde bir araya geliyor.

Böylece hem Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya hem de Asya’dan Avrupa’ya seyahat eden yolcular için daha fazla bağlantı imkânı doğuyor.

Gelir paylaşımı ile uyumlu strateji ve operasyon

İmzalanan ortak iş anlaşması, havayollarının bu rota üzerindeki ticari stratejilerini uyumlu hale getirmesini sağlarken, ortak operasyonlar sayesinde elde edilen gelirler de paylaşılacak. Bu sistem, İstanbul-Bangkok hattında daha fazla yolcu çekilmesini ve uçuş verimliliğinin artırılmasını hedefliyor.

Aynı zamanda yolculara daha esnek rezervasyon seçenekleri ve daha geniş uçuş saatleri sunulacak.

Başlangıç süresi üç yıl, uzatma seçeneği mevcut

Anlaşma kapsamında oluşturulan iş birliğinin başlangıçta üç yıl süreyle geçerli olacağı, tarafların mutabakatı ile iki yıl daha uzatılabileceği bildirildi. Gerekli düzenleyici onayların ardından, bu iş birliğinin 2025-2026 kış uçuş programında aktif hale gelmesi bekleniyor.

Yolculara daha fazla uçuş seçeneği ve kesintisiz bağlantılar

İstanbul-Bangkok rotasında seyahat eden yolcular, her iki havayolunun sunduğu geniş uçuş ağı sayesinde bağlantılı seferlere kolay erişim sağlayacak. Uçuş zamanlamalarının koordinasyonu sayesinde bekleme süreleri kısalacak, seyahat planlaması daha kolay hale gelecek. Bu entegrasyon, genel seyahat deneyimini iyileştirerek hem iş hem de turistik amaçlı yolculuklar için önemli avantajlar sunacak.

Turizm ve ekonomi için karşılıklı kazanç

Yapılan iş birliği, yalnızca yolculara değil, Türkiye ve Tayland arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacak. Turizm hareketliliğini artırması beklenen bu anlaşma sayesinde iki ülke arasında karşılıklı iş ve seyahat alışverişi hız kazanacak. Artan frekanslar ve koordineli uçuşlar, her iki ülkenin havacılık ve turizm sektörlerine doğrudan fayda sağlayacak.

Stratejik iş birliklerine örnek teşkil ediyor

Yeni Delhi’deki Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yıllık toplantısı sırasında duyurulan bu anlaşma, küresel havacılıkta stratejik iş birliklerine olan ilginin arttığını da gözler önüne seriyor. İki taşıyıcının imzaladığı bu ortaklık, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik iş birliklerinin uluslararası ölçekte ne denli etkili olabileceğini gösteriyor.

Türk Hava Yolları ile Thai Airways arasında kurulan bu stratejik ortaklık, İstanbul ile Bangkok arasındaki hava yolculuğuna yeni bir boyut kazandırıyor. Yolcular artık daha fazla seçenek, daha iyi bağlantı ve gelişmiş seyahat kolaylığına sahip olacak. Bu iş birliği, aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirirken, havacılık sektöründe de örnek bir iş modeli olarak öne çıkıyor.