Corendon Airlines ve Anadolu Efes: 2024-2025 Sponsorluk Anlaşması Devam Ediyor

Corendon Airlines ve Anadolu Efes arasındaki başarılı iş birliği, 2024-2025 sezonunda da devam edecek. İki kurumun ortaklık süreci, sporun ve spor turizminin gelişimine sağladığı katkılarla dikkat çekiyor. Bu sene de Corendon, Anadolu Efes’in EuroLeague deplasman maçlarına ulaşımını sağlayacak ve markasını takımın göğsünde görebileceğiz.

İmza Töreninde Duygusal Anlar

12 Eylül 2024’te, Gloria Sports Arena’da gerçekleştirilen basın toplantısı ve imza töreninde, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ve Kaptan Shane Larkin bir araya geldi.

Törende, Yıldıray Karaer ve Alper Yılmaz, Anadolu Efes için özel olarak tasarlanmış dev bir basketbol topuna imza atarak, iş birliğinin beşinci yılına adım attılar.

Yıldıray Karaer, Anadolu Efes ile başladıkları bu iş birliğinin anlamını şu sözlerle ifade etti: “2020 yılında başladığımız iş birliği, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda iki büyük kurumun ortak bir vizyon etrafında birleşmesidir. Corendon Airlines olarak, Anadolu Efes’in uluslararası başarılarına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. ‘Birlikte başarılara uçuyoruz!’ mottosuyla çıktığımız bu yolculuk, bize büyük bir güç ve ilham veriyor.”

Anadolu Efes’in Görüşleri

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Corendon Airlines’ın desteğinin önemini vurguladı: “Corendon Airlines ile başladığımız bu yolculuk, pandemi döneminde zor günler geçirdiğimiz dönemde bile bizim yanımızda oldu. Beşinci yılımızda, bu değerli iş birliği takım arkadaşlığına dönüştü. Corendon’un bize sağladığı konforlu yolculuklar, başarımızda büyük rol oynuyor.”

Kaptan Shane Larkin ise, Corendon Airlines’ın desteklerinin takım için ne kadar önemli olduğunu belirterek, “Uzun süreli destekleri sayesinde, hem saha içinde hem de saha dışında büyük başarılara imza atmayı umuyoruz,” dedi.

Antalya Muratpaşa Belediyesi U11 Takımı ile Buluşma

Corendon Airlines, sponsoru olduğu Antalya Muratpaşa Belediyesi U11 Basketbol Takımı’na sürpriz bir tanışma fırsatı sundu. Minik basketbolcular, Gloria Sports Arena’daki antrenman sırasında Anadolu Efes’in yıldızlarıyla buluştular. Başantrenör Tomislav Mijatovic, Kaptan Shane Larkin ve diğer oyuncular, genç sporcularla sahada keyifli anlar yaşadılar.

Sponsorlukla Gelen Başarı

Corendon Airlines ve Anadolu Efes arasındaki iş birliği, sadece spor kulübünün başarısını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda spora ve spor kültürüne olan katkılarıyla da örnek teşkil ediyor. Corendon’un 20. yılını kutlayacağı 2025 yılında, bu iş birliğinin getirdiği güç ve ilham, her iki kurum için de büyük önem taşıyor.

Yıldıray Karaer ve Alper Yılmaz’ın açıklamaları, bu ortaklığın her iki taraf için de büyük anlam ifade ettiğini ve gelecekteki projelere olan umutlarını ortaya koyuyor. Sporun ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak, her iki kurumun da öncelikleri arasında yer alıyor.

Corendon Airlines ve Anadolu Efes’in devam eden sponsorluk anlaşması, sporun uluslararası platformlarda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor. Bu iş birliği, hem marka değerlerini artırıyor hem de Türk sporunun global alandaki temsilini güçlendiriyor.

Corendon Airlines kimin?

Corendon Airlines, Türk tescilli bir hava yolu operatörü olarak, Corendon Turizm Grubu’nun bir parçasıdır. Şirket, sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda Hollanda ve Belçika merkezli tur operatörleri ve çeşitli otel zincirleri ile global bir varlık göstermektedir.

Kuruluş ve Tarihçe

2004 yılında kurulan Corendon Airlines, ilk ticari uçuşunu 12 Nisan 2005 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Amsterdam’a gerçekleştirmiştir. Şirket, uluslararası hava yolu sahnesinde hızla yer edinirken, 2011 yılında Hollanda merkezli Corendon Dutch Airlines ve 2017’de Corendon Airlines Europe ile iki kardeş şirket kurarak genişleme sürecini hızlandırmıştır.

IATA üyesi olan Corendon Airlines, AOC, IOSA, JAR-OPS 1, ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 27001, JAR 145 ve Engelsiz Havayolu belgeleri ile uluslararası standartları karşılamaktadır. 2014 yılında Almanya’dan Antalya’ya uçuşlara başlayan havayolu, her yıl sunduğu koltuk sayısını artırarak sektördeki başarısını sürdürmektedir.

Genişleyen Uçuş Ağı ve Operasyon Merkezleri

Corendon Airlines, yıllık yaklaşık 6 milyon turist taşımaktadır. Şirket, Türkiye’ye en fazla turist getiren havayollarından biri olarak tanınmakta ve Hollanda, Belçika, Almanya, İskandinav ülkeleri gibi destinasyonlarda Türkiye ile özdeşleşmiştir.

Uçuş ağı, Avrupa’dan Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Mısır gibi popüler tatil destinasyonlarına yöneliktir. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Avrupa’ya direkt uçuşlar da düzenlemektedir.

Şirket, Hollanda, Belçika, Almanya ve İsviçre’deki operasyon merkezleriyle geniş bir ağ oluşturmuştur. Antalya, İzmir, Trabzon ve Kayseri gibi Türkiye merkezli operasyon noktalarına ek olarak, Almanya’nın Hannover, Köln, Münster ve Nürnberg şehirlerinde de uçuşlar gerçekleştirmektedir. 2021 itibarıyla Düsseldorf ve Basel gibi yeni merkezler de operasyona dahil edilmiştir.

Modern Filo ve Uçaklar

Corendon Airlines’ın filosunda, 20’si Türkiye, 3’ü Hollanda ve 15’i Malta tescilli olmak üzere toplam 38 adet Boeing 737-800 ve Boeing 737-800 Max uçakları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Yıldıray Karaer’in yürüttüğü şirket, modern ve geniş filoyla yüksek konfor standartları sunmaktadır.

Corendon Airlines, Türk havacılık sektöründeki etkileyici başarısı ve genişleyen operasyon ağı ile dikkat çekiyor. Şirketin sürekli olarak sunduğu kaliteli hizmet ve uluslararası standartlarda operasyonları, sektördeki sağlam yerini pekiştiriyor. Hem tatilciler hem de iş seyahati yapan yolcular için güvenilir bir seçenek olan Corendon Airlines, Türk havacılığının uluslararası arenadaki yüzü olmaya devam ediyor.

Sponsorluklar, sporun gelişimi ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Siz de bu başarılı iş birliği hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşabilir ve makaleyi sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz!