THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kara Listeye Alınan Yolcu Sayısını Açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara listeye alınan yolcu sayısına dair önemli bilgiler paylaştı.

Ekşi, uçuş güvenliğini tehlikeye atan ve kabin ekibine sözlü ya da fiziksel saldırıda bulunan yolcuların, prosedür gereği süreli veya süresiz olarak uçuştan men edildiklerini belirtti. Bu yolcular hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu da ekleyen Ekşi, THY’nin kara listesinde şu anda 404 kişinin yer aldığını duyurdu.

THY’nin Londra-İstanbul seferinde gerçekleşen bir olayda, kabin ekibine hakaret eden ve uçakta hasar oluşturan bir yolcu da kara listeye eklenmişti. Olay sonrası THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıklamıştı.

Ekşi, bu tür davranışların uçuş güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurgulayarak, kara liste uygulamasının hem yolcu güvenliği hem de uçuş ekibinin huzuru için hayati önem taşıdığını ifade etti. Bu tür olaylarla ilgili gerekli adımların atıldığını belirten Ekşi, uçuş güvenliğini riske atan kişilere karşı sıfır tolerans politikası güttüklerini yineledi.

Daha önce, “Şırdancı Mehmet” olarak bilinen sosyal medya fenomeni de bir uçuş sırasında yanına şırdan getirdiği için THY tarafından 6 ay süreyle kara listeye alınmıştı. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına, THY uçuş güvenliğini tehdit eden her türlü davranışa karşı titizlikle yaklaşmaktadır.

THY’nin Kara Liste Uygulamasında Dikkat Çeken Olaylar

THY’nin kara listeye aldığı yolcular arasında en dikkat çekici olaylardan biri Londra-İstanbul seferinde yaşandı. Bu olayda, bir yolcu uçuş sırasında kabin ekibine hakaret edip uçağa zarar vermiş, bu davranışı sonucunda kara listeye eklenmişti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu yolcu hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bu olay, THY’nin yolcularının ve uçuş ekibinin güvenliğini korumak için nasıl titizlikle hareket ettiğinin bir göstergesi oldu.